Whatsapp'tan hayat kolaylaştıran yeni özellikler! Bu 3 yeni özelliği görür görmek denemek isteyeceksiniz

Dünya üzerinde en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni getireceği 3 güncelleme ile kullanıcılarını şimdiden heyecanlandırdı. İşte. WhatsApp'ın birçok kişiyi mutlu edeceği yeni özelliği.

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Mesajlaşma uygulaması dendiği zaman akla ilk gelen uygulama olan Whatsapp, ortaya çıkmasının ardından SMS olayını tamamen bitirmiş ve hemen hemen herkes tarafından kullanılmaya başlanmıştı.

Kısa sürede popüler hale gelen WhatsApp, günümüzde de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olarak biliniyor. Hal böyle olunca firma sürekli kendini yenilemek için yeni güncellemeler ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Her ne kadar oldukça popüler olan bir uygulama olsa da, WhatsApp'ın bazı özellikleri kullanıcıları çileden çıkartabiliyor. Bunlardan bir tanesi ise dosya boyutu konusu. Kullanıcılar karşı tarafa bir dosya göndermek isterken maksimum dosya boyutuna ulaşıldığı takdirde dosyayı karşı tarafa aktarılıyordu. WhatsApp bu sorunun önüne geçmek için yeni bir güncellemesini duyurdu.

Temmuz ayında güncellemenin geleceği açıklanmıştı

Temmuz ayı ortalarında yayınlanan bir blog yazısında, Whatsapp, uygulama için gelecekte yayınlayacağı güncellemeye dair ipuçlarını kullanıcıları ile paylaştı.

Dün gelen güncelleme ile birlikte ise Whatsapp'a aşağıdaki güncellemeler geldi:

Arama çubuğunun yan tarafında yer alan simgeye tıklayarak, okunmamış mesajları sıralamak mümkün duruma getirildi. Bunun yanında yoğun bir şekilde kullanılan mesaj silme özelliğinde iyileştirmeler yapıldı.

WhatsApp dosya gönderme boyutu 2 GB'a çıktı.

Mesajın hem gönderen kişiden hem de alıcıdan silinmesini sağlayan "Herkesten Sil" özelliğinin süresi artık 2 günün üzerine çıktı. Yani gönderdiğiniz bir mesajın 48 saat sonra bile her iki taraftan silinmesini sağlayabiliyorsunuz.

Maksimum dosya gönderme boyutu artırıldı

Bunun yanı sıra "Benden Sil" özelliğini kullanarak bir mesajı sildiğinizde, bu işlemi ilk birkaç saniye içerisinde geri almak mümkün duruma getirildi. WhatsApp gruplarında maksimum katılımcı sayısı ise 512'ye çıkarıldı, maksimum dosya boyutu 100 MB'den 2 GB'a yükseltildi.

Bir başka güncelleme: Gruplardan sessizce ayrılma

WhatsApp son olarak mesajı karşı taraftan silme süresini 60 saate yükseltmişti. Yeni gelecek olan güncellemeye göre gruplardan habersiz şekilde çıkmak mümkün olacak ve tek seferlik görüntülenecek şekilde gönderilen fotoğrafların ekran görüntüsü almanın önüne geçilecek. Bu güncelleme hayata geçerse buna en çok, mecburi olarak katıldıkları aile & akraba gruplarından ayıp olmasın diye ayrılamayan gençler sevinecek.

Güvenlik kuralları için katı kurallar getiren WhatsApp sadece bir kere görüntülenecek mesajlar özelliğini geliştirmişti.

Fakat bu uygulamanın da bir güvenlik açığı bulunuyordu. Siz karşınızdakine tek sefer görmesi için fotoğraf atsanız bile sistem ekran görüntüsü almayı engelleyemiyordu. Bu da amacın dışına çıkmak anlamına geliyordu.

Yakında yapılacak geliştirmeyle tek seferlik mesajlar açıldığında telefonun ekran görüntüsü alma özelliği devre dışı kalacak.

Dünya genelinde kullanılan WhatsApp geçtiğimiz yıllarda gönderilen mesajların silinebilmesine imkan tanımıştı. Şirket bu özelliği daha da geliştirdi.

Son güncellemelere göre gönderilen bir mesaj silmek için 60 saate sahip olacaksınız.

WhatsApp Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneğini de ekleyecek.

Kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler. WhatsApp bu özelliğin adını “voice status” olarak belirledi.

Görüntülerde durum sayfasının alt tarafında artık bir mikrofon simgesi bulunuyor ve kullanıcılar bu düğmeye basarak sesli notlarını kaydedip diğer WhatsApp kullanıcıları ile paylaşabiliyorlar.

Mikrofonun altında, alışılageldik metin, fotoğraf, video paylaşma seçenekleri yer alıyor.

Whatsapp, sesli durum bildirimlerini uçtan uca şifreleyecek ve sadece seçilen kişilere gösterecek.