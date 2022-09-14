Fırın yemeklerinin olmazsa olması pişirme kağıdının bu özelliklerini duyunca şaşırıp kalacaksınız

Fırında pişirdiğiniz yiyeceklerin için adeta bir vazgeçilmez olan ve birçoğunda kullanılan pişirme kağıdı, hem lezzet açısından hem de tepsi temizliğini sağlamak açısından önemli malzemelerden birisidir. Peki, pişirme kağıdını sadece fırında değil, pek çok yerde kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte pişirme kağıdınının kullanım alanları...

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Fırında yapılan yemeklerin neredeyse tamamında kullanılan ve yemeğin lezzetinden tepsinin temizliğine kadar yararları bulunan pişirme kağıdının başka birçok alanda kullanılabildiğini biliyor muydunuz? Adının pişime kağıdı olduğuna bakmayın. Bu malzeme ile aslında birçok işinizi halledebilirsiniz. Hangi amaçlarla kullanılabildiğini öğrendiğinide şaşırıp kalacaksınız ve evinize pişirme kağıdı stoğu yapacaksınız. İşte fırında pişen yiyeceklerin vazgeçilmezi olan pişirme kağıdının diğer kullanım alanları...

Krom muslukları temizlemek

Mutfak veya banyonuzda krom musluk kullanıyorsanız ve musluğunuz eskidiyse pişirme kağıdıyla ovalayarak yepyeni yapabilirsiniz. Yalnız dikkat, musluğun çizilmemesi için fazla bastırmadan temizlemelisiniz.

Ütü yüzeyini temizlemek

Ütünün çelik yüzeyinde yapışmış olan lekeler varsa, bu lekeleri pişirme kağıdının üzerine bir miktar tuz döküp ve ütüleyerek çıkarabilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra göreceksiniz ki ütünüzün yüzeyi tertemiz olacak.

Kesme tahtası

Eğer aynı kesme tahtasında hem et hem de sebze doğrayacaksanız, keseceğiniz ürünlerden bir tanesi için pişirme kağıdı kullanın. Böylece aynı kesme tahtasının üzerinde kestiğiniz farklı gıdalar birbirine bulaşmayacak.

Evcil hayvan sahinleştirmek

Eğer ki evcil hayvanınız hava kötüyken agresifleşiyorsa, onu sakinleştirmek için pişirme kağıdını elinize alıp tüylerini ovabilirsiniz. Böylece tüylerindeki statik elektriklenmeyi almış olacaksınız ve evcil hayvanınız sakinleşecek.

Yer temizliği

Yerleri silerken hiç toz kalmaması ve paspasınızın hemen kirlenmemesini istiyorsanız, bunun için paspasa pişirme kağıdını dolayın. Böylece hem paspasınız hemen kirlenmeyecek, hem de toz kalkmasını engellemiş olacaksınız.

Mutfağı yağdan korumak

Mutfak raflarını, özellikle de mutfak dolaplarının en üstlerini yağlanma ve tozlanma gibi olumsuz ve temizlemesi can sıkıcı olan durumlardan uzak tutmak için pişirme kağıdı koyun. Birkaç ayda bir pişirme kağıdını değiştirmeniz yeterli olacaktır.

Sıkışmış fermuarı açmak

Herhangi bir eşyanızda sıkışan ve düzeltmesi oldukça zor ve can sıkıcı olan fermuarları kolayca açmak için öncesinde pişirme kağıdıyla ovalayın.

Islanan fotoğrafları kurtarmak

Islanan bir fotoğrafınız olduğunda üzerini hemen pişirme kağıdı ile kapatıp suyunu alın, su lekesi kalmasını önleyin.

Mikrodalga fırının içine koymak

Mikrodalgada yemek ısıtırken etrafa parçaların sıçramaması için koymadan önce yemek tabağının üzerine pişirme kağıdı koyun.

Mumları sarmak

Mumları pişirme kağıdıyla sararak yandıkça dağılmalarını ve saklarken renklerinin başka eşyalara bulaşmasını engelleyin.