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Sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum son rakamı duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal konut projesine rekor başvuru! Bakan Kurum son rakamı duyurdu

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından detayları açıklanan sosyal konut projesine başvurular her dakika artıyor. Bakan Kurum sayının 224 bine ulaştığını açıkladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal konut projesine yönelik bir açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Şu an itibarıyla başvuru sayımız 224 bine ulaşmış durumda." dedi.

 Kurum "İlk temeli, Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ekim ayında atacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal Konut Projesine rekor başvuru

Saat 10.30: 92 bin başvuru

Saat 11.00: 141 bin başvuru

Saat:11.45: 207 bin başvuru

Saat 12.45: 224 bin başvuru

 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine vatandaştan yoğun başvuru

İstanbul'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren bankalara gelmeye başladılar. Esenler'de Halkbank'a evraklarıyla gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak.

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