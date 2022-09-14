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Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı

Sedat Peker'in Beykoz'daki evine silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı

Sedat Peker'in mahkemece el konulma kararı olan İstanbul Beykoz'daki evine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı...

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Hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in İstanbul Beykoz’daki evi, Milli Parklar ve Bahçeler'e devredilmişti. Sedat Peker'in Beykoz Korusu’nun sınırları içinde yer alan ve "tek mal varlığım" dediği evine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. 

HalkTV'de yer alan habere göre; saldırı, bu sabah 09.30'da gerçekleşti.

Evin önüne iki araç geldi. Bir araç uzakta beklerken, yakına gelen aracın camı açıldı. Eve Sedat Peker’in bilgisi dahilinde geldiğini söyleyen kişi görevlilerin kendisine yaklaşması üzerine arabanın içinden ateş etti. Evdeki görevli Yılmaz Günay’a 3 kurşun isabet etti. Günay, ağır yaralı olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Evde, Sedat Peker'in bilgisi dahilinde 6 kişinin güvenlik amacıyla kaldığı, 3'er kişilik vardiyalarla çalıştıkları kaydedildi.

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