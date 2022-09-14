Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile İrfan DEğirmenci birbirine girdi! Halk TV fakir bir kanal mı?

HALK TV'nin yeni transferi İsmail Küçükkaya ile Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci arasında kavga çıktı. İsmail Küçükkaya, "Halk TV fakir bir kanal" dedi. İrfan Değirmenci Twitter üzerinden, "Halk TV parayla pulla ölçülemeyecek kadar zengin bir kanal" diye cevap verdi.

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CHP'nin yayın organı Halk TV'de iki ünlü sunucu arasında "fakirlik" kavgası çıktı. Fox TV’den transfer olarak Halk TV’de yeni sabah programını sunmaya başlayan İsmail Küçükkaya’nın, “Biz fakir bir kanalız” sözlerine, akşam Ana Haber'i sunan İrfan Değirmenci’den cevap geldi. Halk TV'nin 'Ayşenur Ablası'nın kavgada İrfan Değirmenci'nin yanında saf tutması dikkat çekti.

Biz fakir bir kanalız, onu söyleyeyim

İsmail Küçükkaya, ilk günkü yayınında “Biz fakir bir kanalız, onu söyleyeyim. Hedefleri, hayaller, umutları olan; hepsinden daha önemlisi geleceği olan bir kanalız. İşte ben bu vizyon için geldim. Bu kadar birikimden sonra dedim ki… Yok kolay değil, uluslararası bir markanın kanalından gelmek. Öyle kolay bir şey değil” dedi.

Parayla pulla ölçülmeyecek kadar zenginiz

Halk TV’nin ana haberlerini sunan İrfan Değirmenci'den İsmail Küçükkaya'ya gazetecilik dersi veren bir cevap geldi. “Halk Tv'nin zenginliği, gazeteciliğin namusuna sahip çıkan basın emekçilerinin varlığıdır" dilen İrfan Değirmenci, "Halk Tv'nin zenginliği ondan asla vazgeçmeyen, zor zamanlarında destek olan seyircisinin varlığıdır. Bu anlamda çok zengin bir kanaldır bu kanal. Parayla pulla ölçülemeyecek kadar zengin.” dedi.

'Ayşenur Abla' kavgada safını belli etti

Halk TV'nin 'Ayşenur Ablası'nın kavgada İrfan Değirmenci'nin yanında saf tutması dikkat çekti. Medya Mahallesi programını sunan Ayşenur Arslan'ın da Değirmenci'nin tweeti retweet etmesi dikkat çekti.