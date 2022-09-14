Selen Görgüzel eski eşinin mavi tikini bile istemedi! "Yemişim mavi tikini" dedi, hesabını kapattı

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel İnstagram onaylı hesabını kapattı. Mavi tikli hesabı için dedikleriyle herkesi neye uğradığına şaşırttı.

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Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla magazin gündeminin ilgiyle takip edilen isimlerinden biri olan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel mavi tikli, İnstagram onaylı hesabını kapattı.

Ayrılıktan sonra açıklamaları gündem olmuştu

2014 yılında yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile Roma'da dünya evine giren Selen Görgüzel geçtiğimiz nisan ayında anlaşamadıkları gerekçesiyle eşi Hamdi Alkan ile anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini bitirmişti.

Son dönemlerde evliliklerinde kriz çıktığı iddiaları nedeniyle sık sık gündem olan ünlü çift ayrılırken birbirlerinden hiçbir şey talep etmemişlerdi. Anlaşmalı olarak sorunsuz ayrılıklarından sonra Selen Görgüzel yaptıkları açıklamalarla dikkat çekmişti.

Kıvırtarak ettiği dansla eski eşine gönderme yaptı

Geçtiğimiz haftalarda ayrılık acısını atlatmak içi tatile çıkan Görgüzel arkadaşlarıyla gece klübüne gitmişti. Klüpte kasığına kadar yırtmaçlı elbisesiyle Gülşen'in 'Benden Selam Söyleyin Bütün Aşklarıma' şarkısıyla kıvırtarak dans eden ünlü isim eski eşin yaptığı göndermelerle uzun süre gündemlerde düşmemişti.

Tüm bu yaşananlardan sonra Selen Görgüzel yeni hamlesiyle herkesi şaşırttı. İnstagram onaylı 'selengorguzelalkan' adlı İnstagram hesabında eski eşinin soy adını kaldırmak isteyince onay olan mavi tiki kaybedeceğini öğrendi.

"Yemişim mavi tikini" dedi, kapattı!

Ünlü isim eski eşi Hamdi Alkan'ın soyadıyla olan İnstagram onaylı hesabını kapatıp kendisine yeni hesap açtı. Yeni hesabını sevenlerine duyuran Selen Görgüzel'in açıklaması herkesi şaşkına uğrattı.

Görgüzel yeni hesabının duyurusunu yaparken "Yemişim Mavi Tik’i, yenisini alırız. Ben neleri bırakıp gitmişim, bu ne ki? Eski hesabım kısa bir süre sonra kapanacak" ifadelerini kullandı. İşte Selen Görgüzel'in o paylaşımı...