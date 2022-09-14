Çağatay Akman'ın eski sevgilisinden darp açıklaması

Gece gölgenin rahatına bak şarkısıyla bir dönem popüler olan şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu, Akman'ın kendisini darp ettiği iddialarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

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Şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi oyuncu Öykü Uslu, yaklaşık 8 ay önce Çağatay Akman'ın Cihangir'deki evinin kapısına dayanarak kendisini darp ettiğini ileri sürmüştü. Yaşanan bu olayın ardından 8 ay geçmesiyle birlikte Öykü Uslu, yeniden Cihangir'de arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.

Öykü Uslu, gazetecilere yaptığı açıklamada sezonun açıldığını ve tatilin bittiğini, şimdi iş zamanı olduğunu söyledi. Öykü Uslu ayrıca yakın zaman içinde yeni projelerde yer alacağını ve bu sebeple heyecanlı olduğunu da açıkladı.

"O geceyi hatırlamak istemiyorum"

8 ay önceki yaşanan darp olayı ile ilgili da konuşan Öykü Uslu, "Mahkeme devam ediyor mu?" şeklinde gelen soruya, "O geceyi hatırlamak istemiyorum ve o konu hakkında konuşmak istemiyorum. Mahkeme devam ediyor" şeklinde yanıt verdi.

Neler olmuştu?

Şarkıcı Çağatay Akman, ortaya atılan iddialara göre; Cihangir'de oturan oyuncu eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin kapısına dayanmış ve kapıya inen Uslu’ya darp uygulamıştı.

Öykü Uslu’nun polis ekiplerine ihbarda bulunması sonrası gözaltına alınan Akman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Uslu, sonrasında avukatı Mehmet Gençoğlu ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, Çağatay Akman’a karşı koruma talebinde bulunmuştu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen koruma kararı talebi dilekçesinde, Akman’ın Uslu’ya karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasına, ikamet ettiği binaya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız edilmemesine karar verilmesi yönünde istekte bulunulmuştu.

Çağatay Akman kimdir?

Sosyal medyadan paylaştığı şarkısıyla fenomen haline gelen Çağatay Akman 31 Temmuz 1998’de Çankırı’nın Korgun ilçesine bağlı Kesecik köyünde dünyaya geldi. Çağatay Akman, Youtube'a yüklediği ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ adlı şarkısıyla 15 milyondan fazla izlenerek bir anda herkes tarafından tanındı.

8 Haziran 2017'de "Sensin Benim En Derin Kuyum" adlı şarkısı ile bir kez daha tıklanma rekorları kıran Çağatay Akman, 14 Eylül 2017'de "Bizim Hikaye" adlı şarkısını yayımladı. Söz konusu şarkı, Bizim Hikaye dizisinin jenerik müziği olarak kullanıldı. 15 Şubat 2018'de ise "Yüreğim Davacı" adlı şarkısını yayımladı. Çağatay Akman daha sonra 21 Temmuz 2018'de "Çek Silahını Daya Göğsüme" adlı şarkısını yayımladı. Bunun yanı sıra gitar çalma yeteneği olan Çağatay Akman, müzikal kariyerinin yanı sıra Bizim Hikâye dizisinin 12. bölümünde konuk oyuncu olarak boy gösterdi. Çağatay Akman, bununla birlikte 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan" kategorisine aday gösterildi.