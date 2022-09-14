Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım yazdı Kaan Boşnak'ı yasak aşkı ifşa etti

Magazin basını son günlerde popüler gruplardan Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak'ın eşini aldatmasını konuşuyor. 2 yıl önce evlenen Kaan Boşnak'ın eşi Başak Ceylan Torun'a şiddet uyguladığı yetmez gibi aldattığı konuşulanlar arasında.

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Son günlerde magazin basınını meşgul eden isimlerden biri Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak oldu. 2022 yılında sessiz sedasız evlendiği organizatör Başak Ceylan Torun ile evlenen Kaan Boşnak'ın eşini dövdüğü haberleri şok etkisi yarattı. İddiaları yalanlayan Boşnak'ı ters köşe yapan ise yasak aşkı oldu. Evliyken başka bir kadınla birlikte olan Kaan Boşnak'ın yasak aşkı mesajları ifşa etti. Kaan Boşnak'ın 'Seni beyaz sütyeninle hamile bırakayım' dediği görünüyor.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasındaki şiddetli geçimsizlik magazin basınında geniş yer buldu. Şiddet ve aldatma iddiası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son dönemin popüler müzik gruplarından 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, 2020'de organizatör Başak Ceylan Torun ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir yıl sonra da Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya gelmişti.

Şiddete uğradım, aldatıldım

Uzun süredir araları açık olan çift boşanma aşamasındayken ard arda olay itiraflar geldi. Başak Ceylan Torun, şiddete uğradığını iddia etti. Torun, "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız." dedi.

Yasak aşkına yazdığı mesajlar ifşa oldu

Yasak aşkı olduğunu ve eşine şiddet uyguladığını inkar eden Kaan Boşank'ı köşeye sıkıştıracak hamleyi yasak aşkı yaptı ve mesajları bir bir ifşa etti. Ortaya saçılan mesajlarda, Boşnak'ın bir kadına "Seni beyaz sütyeninle hamile bırakayım" gibi ifadeler kullandığı görülüyor.