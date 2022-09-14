İkinci bebeğini doğuran Sinem Kobal'ın hastalığı ortaya çıktı! Konuşmakta ve yürümekte zorluk çekiyor

Oyuncu Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuğunu doğurdu ve doğumdan sonra hemen hastaneye gitti. Konuşmakta ve yürümekte zorlandığı dikkatlerden kaçmayan Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan destek alıyordu. Hastaneden çıkan ünlü oyuncu Sinem Kobal, hastalığının ne olduğunu açıkladı.

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Ünlü oyuncu Sinem Kobal kısa zaman önce ikinci bebeğini dünyaya getirmişti. Güzel oyuncu Kobal, ikinci bebeğinin doğumundan hemen sonra yeniden hastaneye gitti. Ünlü oyuncunun, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun desteği ile yürüdüğü ve konuşmakta zorlandığı dikkatlerden kaçmadı. Hastaneden çıkarken basın mensuplarına açıklama yapan Sinem Kobal, yaşadığı rahatsızlığının ne olduğunu açıkladı.

Kısa süre önce ikinci bebeğini dünyaya getiren Sinem Kobal, doğumdan sonra yeniden hastanenin yolunu tuttu. Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, hastaneden çıkarken yan yana görüntülendi. Basın mensuplarına hastalığı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Sinem Kobal konuşmakta ve yürümekte güçlük çektiği görüldü. Kobal, yürürken eşi Kenan İmirzalıoğlu'dan destek alıyordu. İşte ünlü oyuncuyu doğumdan hemen sonra hastanelik eden o rahatsızlığı...

Sinem Kobal sevenlerine üzücü haber

2016 yılında sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştiren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çiftinin ikinci bebek heyecanının ardından hemen bir hastalık ortaya çıktı. Kısa bir süre önce ikinci kızı Leyla'yı kucağına alan Sinem Kobal'ın, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte hastaneden çıkarken görüntülendi.

Konuşmakta zorlandı

Ünlü oyuncu Sinem Kobal geçirdiği rahatsızlıktan dolayı konuşmakta zorlandı. Hastane çıkışı eşi Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülenen Sinem Kobal, aslında rahatsızlığının doğumdan önce başladığını ve tedavi için doğumu beklediklerini ifade etti. Konuşmakta zorluk çeken Sinem Kobal'ın yürürken de zorlandığı gözlerden kaçmadı.

Sinem Kobal'ın hastalığı

Sinem Kobal, ikinci bebeğini dünyaya getirmeden önce orta kulak iltihabı geçirdiğini ve tedavi için doğumu beklediklerini söyledi. Orta kulak iltihabı sebebiyle konuşmakta ve yürümekte zorlanan Sinem Kobal rahatsızlığına rağmen doğumun gayet rahat geçtiğini söyledi. Doğum sonrası ise orta kulak iltihabı için tedaviye başladığını belirten Sinem Kobal zorlandığını ama tedavinin sonunda rahatlayacağını ve kısa zamanda sağlığına kavuşacağını açıkladı.

2016 yılında evlendiler

2016 yılında şaşırtıcı bir şekide masal gibi bir düğünle evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu çifti 2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarına almıştı. Lalin'in doğumundan kısa bir süre sonra ikinci bebeklerini beklediklerini açıklayan ünlü çift geçtiğimiz haftalarda da ikinci kızları Leyla'na kavuştular.