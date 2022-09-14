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FETÖ'cü KHK'lılar, HDP'ye bakanlık, Selahattin Demirtaş'a özgürlük için Bozkurt Kemal geliyor Hadi Özışık yorumladı

İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık, her kesime mavi boncuk dağıtan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bozkurt Kemal" sloganlarıyla karşılandığı son videosunu değerlendirdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir oyana bir bu yana bir öte yana dönüp nabza göre şerbet dağıtmaya devam ediyor...

Yozgat'ta 'Kandilli yıkan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Selahattin Demirtaş'a metiyeler düzen özgür bırakacağını söyleyen, bir taraftan muhafazakarlara oynayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosu viral oldu.

Daha yeni CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek: "Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır.” ifadelerini kullanan bir CHP, daha yeni 'HDP'ye bakanlık verilebilir' diyen bir CHP, her zaman HDP ile kol kola olan bir CHP, her zaman Selahattin Demirtaş'a özgürlük diyen bir CHP... YPG'ye terör örgütü diyemeyen bir CHP, FETÖ'nün ağzını kulllanan bir CHP... vb. bunları çoğaltmak mümkünken Ülkücülük'ü resmen ayaklar altına alan CHP'nin yaptıklarından sonra 'Bozkurt Kemal' sloganını hangi akla hikmet attılar? CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’da ülkücü grupla bir araya geldiği ‘Önce Türkiye Buluşması’ndan görüntüler paylaştı. Özkan’ın “Genel Başkan’ımız Kılıçdaroğlu, ‘Bozkurt Kemal’ sloganlarıyla karşılandı.

Toplumun her kesimini kucaklayan lider, Kılıçdaroğlu” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, Kılıçdaroğlu’nun alkışlarla ve “Bozkurt Kemal” sloganıyla karşılandığı görüldü. Görüntülerde bir kişi “Bir olacağız, diri olacağız, hep beraber olacağız. Allah yolunu açık etsin Sayın Genel Başkan’ım. Ülkücülere şeref verdiniz Sayın Genel Başkan’ım” derken başka birinin de “Ayağınıza sağlık Genel Başkan’ım” diye bağırdığı görüntüleri İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube kanalı Perde Arkası'nda çok sert eleştirdi.

 PROGRAMIN TAMAMINI HADİ ÖZIŞIK'IN KANALINDAN İZLEYEBİLİRSİNİZ

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