Oscar ödülle Parazit filmi İstanbul'da gerçek oldu! İki kardeşin evine gizlice yerleşip yaşadı

4 Oscar Ödülü alan Parazit filminin hikayesinin benzeri İStanbul'da yaşandı. Parazit filminde anlatılan bir ailenin başka bir ailenin evine gizlice yerleşip onlarla birlikte yaşaması konu ediliyordu. Türkmenistan vatandaşı Jumamyrat Jumalyev’in, İstanbul Mecidiyeköy'de Yusuf E. ve kız kardeşinin oturdukları dubleks evin kullanılmayan üst katında gizlice yaşadığı ortaya çıktı.

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Oscar ödüllü Parazit filminde anlatılan bir ailenin başka bir ailenin evine gizlice yerleşmesi hikâyesi İstanbul’da gerçek oldu. İstanbul’da Yusuf E. ve kız kardeşi Mecidiyeköy’deki dubleks bir evde birlikte yaşıyordu. İki kardeş oldukça büyük olan evin üst katında eski eşyalarını tutuyordu.

Hürriyet'in haberine göre, film senaryolarını aratmayan olay 4 Eylül günü, Yusuf E.’nin evin üst katından sesler duymasıyla ortaya çıktı. Yusuf E. üst kata çıktığında bir anda karşısında Türkmenistan vatandaşı Jumamyrat Jumalyev’i gördü. Adamın ayağında Yusuf E.’nin kız kardeşinin terlikleri vardı.

Üst katı kendine yaşam alanı yapmış

Yusuf E., Jumalyev’i evden kovduktan sonra üst kata çıktı. Boş odada çay bardakları, bir poşetin içerisinde ise pasaport, namaz hocası kitabı ve Kuran-ı Kerim’in Türkçe meali vardı. Yusuf E. hemen polisi aradı. Polis ekipleri evde arama yaptı ancak dairede kimse yoktu. Jumalyev çatı arasında saklanırken yakalandı ve gözaltına alındı.

Karşılaşınca 'şarj aletin var mı?' diye sordu

Jumalyev’den şikâyetçi olan Yusuf E., “Jumalyev’i gördüm ve yanına giderek ‘Burada ne yapıyorsun, kimsin?’ diye sordum. Jumalyev ‘Şarj aletin var mı?’ diye sorunca evden çıkardım. Bir süre sonra üst kata çıktığımda faal durumda olmayan odada Jumalyev’in eşyalarını ve bizim eşyalarımızı gördüm. Evden çıkıp hemen komşularımı uyardım ve polis çağırdım” diye konuştu.

Serbest kalınca aynı sokağa döndü

Jumalyev ise ifadesinde sokakta yaşadığını anlatarak, “İçeri girdiğimde evde kimse yoktu. Evden hiçbir şey almadım. Sadece kalacak yerim yoktu. O yüzden eve girdim. Çaldığım iddia edilen kitaplar da üst kattaydı. Onları ben getirmedim, sadece okudum” dedi. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Jumamyrat Jumalyev İl Göç İdaresi’ne gönderildi ama oradan da serbest bırakıldı. Ertesi gün de Mecidiyeköy’deki evin sokağına döndü. Apartman sakinleri Jumalyev’i fark edince polis çağırdı. Ev sahibine teşekkür etmek için geri geldiğini söyleyen Jumamyrat Jumalyev polis gelmeden kayıplara karıştı.

Aynı olay Japonya'da da yaşanmıştı

Japonya’da yaşayan 57 yaşındaki Tatsuko Horikawa 2009 yılında yalnız yaşayan bir kadının evine gizlice yerleşti. Ev sahibi buzdolabından yiyecekler kaybolunca gizli kamera sistemi kurdu. Kayıtlara göre, Tatsuko Horikawa ev sahibi gidince gizlice evin içinde dolaşıyor ve yiyecekleri tüketiyordu. Ev sahibinin şikâyeti üzerine polisler arama yapınca olay ortaya çıktı. Tatsuko Horikawa’nın bir dolaba yerleştiği ve bir yıldır orada yaşadığı anlaşıldı.

Filmlere konu oldu Oscar kazandırdı

Yusuf E. ve kız kardeşinin yaşadığı olayın benzerleri filmlere de konu oldu. 2005 yapımı ‘Boş Ev’ filminde Tae-suk isimli bir kişi motosikletine atlayıp karşılaştığı boş evlerde kalıyordu. Tatil gibi farklı sebeplerle evden ayrılan ev sahiplerini takip edip boş evlerde kalıyor ve bunun karşılığında evdeki bozuk aletleri tamir ediyordu. Kore yapımı iki Oscar ödüllü Parazit isimli filmde ise başkalarının evine yerleşen bir aile ve diğer kişiler konu ediliyordu.