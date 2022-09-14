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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'l Masa talimatı! 'Yeni ve sekizinci ortaklarını herkese anlatın...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'l Masa talimatı! 'Yeni ve sekizinci ortaklarını herkese anlatın...'

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında parti yönetimine Altılı Masa ile ilgili kesin talimatı verdi. 6'lı masanın aslında 8 ortaktan oluştuğunu belirten Erdoğan, "Bu 6'lı masanın 7'nci ortağı PKK destekli HDP, 8'inci ortağı ise FETÖ'dür. Vatandaşa 6'lı masanın ortaklarını anlatın. Ülkeyi buraya mı teslim edeceğiz, Türkiye'yi maceraya sürüklemeden hizmet siyasetine devam mı edeceğiz? Vatandaşa bunları söyleyin" dedi.

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AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sunum yaptı. Suriye'den Libya'ya dış politika konuları masaya yatırıldı. Erdoğan'ın, toplantıda 6'lı masa ile ilgili kurmaylarına çarpıcı değerlendirmelerde bulunduğu da öğrenildi. Erdoğan, şöyle dedi:

- Sahada yoğun çalışmalar devam ediyor. Bu 6'lı masanın 7'nci ortağı PKK destekli HDP, 8'nci ortağı da FETÖ'dür. Bunların adı ortada yok ama 7 ve 8'nci ortakları bunlar. Vatandaşa 6'lı masanın ortaklarını çok iyi anlatın.

- Vatandaşa 6'lı masanın ortaklarını anlatın. Ülkeyi buraya mı teslim edeceğiz, Türkiye'yi maceraya sürüklemeden hizmet siyasetine devam mı edeceğiz? Vatandaşa bunları söyleyin.

- Dış politikada geldiğimiz noktayı, yaşadıklarımızı millete anlatın.

Esad, Şangay Beşlisi toplantısına katılacak mı?

Toplantıda MKYK üyeleri Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı "Şangay Beşlisi"nin toplantısı, buraya Esat'ın katılıp katılmayacağı konusunda bilgi istedi. Bunun üzerine, "Esat toplantıya davet edilmedi, onun için katılmıyor" bilgisi paylaşıldı.

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