6'lı masada Kılıçdaroğlu'na blokaj var mı? Davutoğlu açıkladı: "Masada blokaj olması için..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. "6'lı masada Kılıçdaroğlu'na blokaj var mı?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, HDP'ye bakanlık tartışmalarıyla ilgili "Ne HDP'ye bakanlık ne de kendi aramızda bir bakanlık dağılımı konusu gündeme gelmedi" ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Davutoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar...

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, İndependent Türkçe'nin Youtube kanalında Cihat Arpacık'ın programına konuk oldu. Davutoğlu'na "6'lı masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir blokaj var mı?" sorusu soruldu.

"Blokaj olması için gündeme gelmiş olması lazım"

Davutoğlu, bu soruya yanıt olarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'na blokaj olması için gündeme gelmiş olması lazım. Şu ana kadar herhangi bir genel başkanın kendi adaylıkları ya da masa dışından bir adaylık masada gündeme gelmedi. Konuşulmadı. Aramızda aldığımız karar da seçim sürecine girmeden bu meselenin konuşulması Türkiye'deki ortamı özellikle iktidarın yönlendirmek istediği algı bakımından olumsuz etkileyeceği yönünde. Gün gelecek bu konu konuşulacak. Hiç kimse merak etmesin ve bu konular konuşulduğunda en sağlıklı kararı yine karşılıklı saygı içerisinde 6 lider birlikte alacağız" dedi.

HDP'ye bakanlık tatışmaları

Son günlerde gündeme gelen HDP'ye bakanlık tartışmalarıyla ilgili Davutoğlu, "Ne HDP'ye bakanlık ne de kendi aramızda bir bakanlık dağılımı konusu gündeme gelmedi. Geçiş sürecinin temel ilkeleri konuşuldu. Yani geçiş sürecinde nelere dikkat edilecek, hangi teminatlar, hangi birbirimize taahhüttüler söz konusu olacak bu konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Ama geçiş süreci esnasında herhangi bir bakanlık dağılımı masa içinde veya dışında söz konusu olmadı… Bu konuda yapılacak yorumların altılı asanın iç uyumu açısından çok dikkatli yapılması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuda yapılan yorumların erken ve işleyen sürece fayda getirmeyeceği kanaatindeyim" dedi.

"İzmir'in kurtuluşu İstiklal Savaşımızın nihai mührüdür"

"Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluş gününde yaptığı konuşmayı sonrasında gelişen refleksleri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Davutoğlu, "Maalesef öyle bir atmosfer oluştu ki ortak mutluluk yaşayacağımız günler bile gerilim alanları haline dönüştü. İzmir'in kurtuluşu İstiklal Savaşımızın nihai mührüdür. İzmir'in kurtuluşu sadece İzmir'in kurtuluşu değil, emperyalizme karşı esaret zincirlerinin kırılması yönünde atılan son adımdır... Dolayısı ile böyle birlik gününde herkesin ifadelerine dikkat etmesi lazım" şeklinde yanıt verdi.

'Abdülhamit'e hakaret edilirken sessiz kaldı' söylemleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sultan Abdulhamit'e hakaret edilirken Gelecek Partisi'nin sessiz kaldığı yönündeki söylemler hakkında ise Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarih bilinci sadece sloganik bir tarih anlayışına sahiptir. Gerçekten eğer bir tarih bilinci varsa istediği mekanda Sultan Abdülhamit Han dönemi ile ilgili bütün konuları konuşabiliriz. Orada da yanlışlık var. Sultan Abdulhamit Han döneminde yetişen subaylardır İttihat ve Terakki veya cumhuriyeti kuran subaylar. Bunlar birbirinden kopuk kesitler değil. Hiçbir dönem altın dönem değildi, hiçbir dönem de karanlık dönem olarak görmemek lazım. Tarih gri bir alandır. Olumlu olumsuz yönleriyle hepimiz bunu anlamalı ve bir dönemi altın dönem, diğer dönemi mutlak karanlık dönem diye adlandırarak dönemler arasında çatışmalar üzerinden bugünkü gençleri kutuplaştırmamak lazım. O tarihin hepsi bizim. Sayın Erdoğan'ın o söylemini duyduğumda sadece tebessüm ettim" dedi.

Türkiye-Yunanistan gerginliği

Türkiye- Yunanistan arasındaki gerginlik konusunda Davutoğlu, "Ben bu çatışmanın gerçek bir stratejik çatışmadan doğduğu kanaatinde değilim açık söyleyeyim. Türkiye-Yunanistan ilişkileri hep gerilimli oldu. Türkiye, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Antalya körfezine sıkıştırılan bir ülke olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir deniz devletidir, kara devleti olduğu kadar… Türkiye caydırıcılığını ancak ve ancak söylediği sözü yerine getirerek gerçekleştirebilir. Gelecek sene Yunanistan'da da Türkiye'de de seçim var. Yunanistan'da da Türkiye'de de seçimin erkene alınması ihtimali var. Neredeyse danışıklı dövüş gibi. Karşılıklı tehditlerle Miçotakis de oradan Türkçe 'dayılık yapma' gibi bir ifade kullanıyor. Amerikan Başkanı'nın 'aptallık etme' mektubu gibi 'dayılık yapma' diye Türkçe ifadeler ile kendi halkına oynuyor." dedi.