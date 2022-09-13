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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-7 Operasyonunda EYP düzeneği ve TNT patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-7 Operasyonunda EYP düzeneği ve TNT patlayıcı ele geçirildi

Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında toprağa gömülü patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, alınan istihbarat sonucu Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 80 kilogram TNT ve plastik patlayıcı, 4 elektrikli fünye, 9 havan mühimmatı ve 5 el bombası ele geçirildi.

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