İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Abluka-7 Operasyonunda EYP düzeneği ve TNT patlayıcı ele geçirildi
Tunceli'deki Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında toprağa gömülü patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi.Abone ol
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, alınan istihbarat sonucu Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 80 kilogram TNT ve plastik patlayıcı, 4 elektrikli fünye, 9 havan mühimmatı ve 5 el bombası ele geçirildi.