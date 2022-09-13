'Çanta almanın bile püf noktası mı olur?' demeyin! Çanta alırken bunlara dikkat edin

Çantalar kadınlar için çok fazla kullanılan ve kadınların vazgeçilmezi olan aksesuarlar arasında yer alır. İhtiyacınız olan her şeyi içerisine koyduğunuz çantaları satın alırken kullanışlı olmasına dikkat etmeniz gerekir. Herkes, kendi zevkine göre çanta seçmek ister. İşte çanta alırken dikkat etmeniz gerekenler...

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Çantanın boyuna dikkat edin

Her kadın, kullanacağı çantanın farklı ebatlarda olmasını isteyebilir. Kimi çok geniş ve büyük çantaları tercih ederken kimisi de küçük boyutta olanları kullanmayı sever. Bazen sadece görünüşe aldanıp hiç konforlu ve kullanışlı olmayan, sadece kombinize uyuyor diye bazı çantaları seçiyor olabilirsiniz. Dışarı çıkarken yanınızda çok fazla şey taşıyan biriyseniz mutlaka büyük ve geniş çantaları tercih etmeniz gerekir. Bu durumda küçük bir çanta seçmeniz doğru olmaz. Ancak çok fazla eşya taşıyan biri değilseniz küçük ve şık çantaları tercih edebilirsiniz.

Çantanın bölümleri

Alacağınız bir çantanın kullanışlı olabilmesi için çok bölmeli olması gerekir. Bazı çantalarda bölme bulunmaz. Bundan dolayı da kullanışlı olmazlar ve hiçbir eşyanız içine sığmaz. Hele ki makyaj malzemelerinden cüzdana kadar her şeyi çantasında taşıyan kadınlar için durum daha zor hale gelir. Bu sebeple çanta tercihi yaparken mutlaka çok bölmeleri olanları alın. Bu çantalara her eşyanız daha kolay sığar.

Kumaş

Çanta seçiminde önemli olan bir diğer etken de çantaların kumaşıdır. Çantanızın kullanışlı olmasını istiyorsanız dayanıklı bir kumaştan yapıldığına önem vereniz gerekiyor. Ayrıca kışın kullanacağınız kumaşlarla, yazın kullanacağınız kumaşların farklı olması gerekiyor. Çünkü sıcakta deri ve özellikle de koyu renklerde olan çantalar sıcağı kendine çeker ve sizi terletebilir.

Renk

Çanta alırken renk seçimleri oldukça önemlidir. Genellikle farklı ve dikkat çekici renklerdeki çantalar hoşunuza gidiyor olsa da dolabınızdaki kıyafetlerin çoğuyla uyum sağlayacak çantaları tercih etmeniz gerekir. Herkesin dolabında en çok kullandığı bir renk ağırlığı vardır. Böylece çantanızın hangi kıyafetinize daha uyumlu olduğunu düşünmeden her parça ile kombinleyebilirsiniz.

Vücut ölçüleri

Çanta seçimi yaparken vücut tipinizi ve ölçülerinizi dikkate almanız gerekir. Eğer kısa boyluysanız ve biraz da kilonuz varsa çok büyük çantalar kullanmamanız gerekiyor. Çünkü bu çanta modelleri olduğunuzdan daha kısa ve kilolu görünmenize sebep olabilir. Bu yüzden çanta boyutu seçerken, kendi sahip olduğunuz boy ve kiloyu göz önünde bulundurmanız gerekir. Böylece çantayı taktığınız zaman vücudunuzuz, olduğundan daha farklı görünmesinin önüne geçmiş olursunuz.