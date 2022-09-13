Bunları yapanların saçlarını Rapunzel bile kıskanıyor! En hızlı saç uzatma yöntemleri

Beslenme alışkanlıklarınızdan, günlük temponuzdan, stres ve sıkıntıdan ve birçok etkenden dolayı saçlarınızda dökülmeler ve yıpranmalar söz konusu olabilir. Ama dert etmeyin, çünkü bu yöntemleri uyguladığınızda hızlı uzayan ve gürleşen saçlarınızı kendi gözlerinizle göreceksiniz. İşte o yöntemler...

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Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağını topikal olarak uygulamak, hasar görmüş saçları koruyabilir ve büyüme için gerekli olan protein veya amino asit kaybını azaltır ve önüne geçer, sert kimyasallar içeren ürünlerin yan etkilerini tersine çevirir ve saçlarınızın her zamankinden daha sağlıklı ve parlak olmasını sağlar. Saçlarınızın dökülmesini azaltır ve gürleştirir. Saç derinize birkaç yemek kaşığı hindistan cevizi yapıyla masaj yapın ve bir saat sonra yıkayın.

Bektaşi üzümü

Bektaşi üzümü, Hindistan'da saç dökülmesi için yerel halkın çok yaygın olarak kullandığı faydaları saymakla bitmeyen bir ilaçtır. Foliküllerimizdeki dermal papilla hücrelerini uyararak saç büyümesini kısa zaman içinde hızlandırır. Aynı zamanda saçınızın doğal büyüme döngüsünün aktif büyüme aşamasını da uzatır. Avuç içi ile saçlarınıza masaj yaparak uygulayın ve bir saat sonra yıkayın.

Soğan suyu

Soğan suyu, fitokimyasal bileşikleri sayesinde düzensiz saçkıranı bile kısa süre içinde tedavi edebilir. Suyu çıkarmak için yarım soğanı süzün ve kafa derinize uygulayın. Kokudan kurtulmak için bol şampuanla yıkayın. Bunu haftada iki kez yapın.

Çemen otu

Bu az kullanılan ve az bilinen bileşen, biyoaktif bileşikleri dolayısıyla parlak saçlar için oldukça gereklidir. Ancak soya fasulyesi, yer fıstığı veya yeşil bezelye gibi baklagillere alerjiniz varsa çemen otu tohumlarına da alerjiniz olabileceğini bilmeniz gerekir. Tohumların dörtte birini (yani çeyreğini) bir gece boyunca suda bekletin. Daha sonra onları bir macun haline getirin ve 30 dakika boyunca saç maskesi olarak uygulayın, daha sonra sadece su ile durulayın.

Biberiye yağı

Uçucu yağlar, saçlarını istedikleri gibi uzatmakta güçlük çekenler için yaygın ve çok etkili bir çözüm yöntemidir. Biberiye yağı, büyüyen ve androgenetik alopesi tedavisi için en önemli esansiyel yağlardan biridir. Cildinizi korumak için birkaç damla biberiye yağını alıp başka bir yağ ile karıştırın, durulamadan önce saç derisine ve saça masaj yapın.

Yoğurt

Yoğurttaki temel bileşenler, büyümeyi artıran ve hasarı hızla azaltan probiyotiklerdir. Yoğurdun saç kalitesini arttırdığı, yapılan deneyler sayesinde de doğrulandı. Üstelik bu faydalı besinden yararlanmak çok kolay! Saç sağlığınızı geliştirmek için her gün yoğurt yemeniz yeterli...