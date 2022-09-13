Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den Türkiye açıklaması! Mahrem görüntüleri sızmıştı

RUSYA'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise tüm taleplerini kabul edilmesi sonrası veto kararını kaldırmıştı. Üyelik sürecinin sürdüğü Finlandiya'dan Türkiye açıklaması geldi. Mahrem görüntülerinin sosyal medyaya sızması sonrası zor günler geçiren Marin, 'mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz" dedi.

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Özel hayatına ilişkin görüntülerin sosyal medyaya sızdırılmasının ardından zor günler geçiren, uyuşturucu testi yaptırmak zorunda kalan ve ağlayarak halkından özür dileyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin AP Başkanı Roberta Metsola ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile görüşmeler yapıyoruz...

Marrin, Türkiye ile ilişkileri hakkındaki bir soru üzerine onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde en hızlı şekilde ilerlemesini istediklerinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı; "Türkiye ile sıklıkla gündeme getirdikleri konular hakkında görüşmeler yapıyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz."

'Sınır dışı konusunda yargı karar verir'

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası harekete geçen İsveç ve Finlandiya NATO'ya resmi başvurusunu Mayıs ayında yapmıştı. Marin, Finlandiya'nın terör örgütü PKK ile ilişkili kişileri sınır dışı etmesine yönelik talep alıp almadığının sorulması üzerine 'Sınır dışı konusunda yargı karar verir' dedi.

Madrid'de üçlü mutabakat

Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuş, Türkiye ise veto kararı almıştı. Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözülmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurlarında imzalanan Üçlü Muhtıra’da, müstakbel NATO müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve işbirliği sergileyecekleri, PKK terör örgütü başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri, PYD/YPG ve FETÖ’ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuşlardı.