İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 40.38 zam yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konutlarda suya zam yaptı. İBB Meclisinde oy birliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40,38 zam yapıldı.Abone ol
İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.
İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün, İSKİ su ve atık su tarife teklifleri gündeme geldi.
İBB Meclisi'nde gruplarının ortak teklifiyle suya yüzde 40,38 zam yapıldı.
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