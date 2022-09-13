Piyasalar merakla bekliyordu... ABD enflasyonu beklentileri aştı

Piyasaların merakla beklediği veriler geldi. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde kaldı.

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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD’de aylık TÜFE ağustosta yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin aylık TÜFE beklentileri yüzde -0,1 düzeyindeydi. Bu veri önceki ay yüzde 0 olarak gerçekleşmişti.

Piyasalar bu verileri bekliyordu

ABD temmuz ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,5 olmuş, enflasyon haziranda yüzde 9’un üzerine çıkarak 41 yılın zirvesine tırmanmıştı. ABD enflasyon verileri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarını doğrudan etkilediği için yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor.

ABD’de yıllık çekirdek TÜFE ağustosta yüzde 6,3 oldu. Ekonomistlerin çekirdek TÜFE beklentileri yüzde 6,1 düzeyindeydi. Aylık çekirdek TÜFE ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti. Bu veriye ilişkin beklenti ise yüzde 0,3 düzeyindeydi.

Altın, Euro, Bitcoin sarsıldı

Enflasyondaki düşüşün beklentilerin altında olması piyasaları da etkiledi. Piyasaların yakından takip ettiği veri sonrası altın, Euro, Bitcoin gibi varlıklarda düşüş gerçekleşti. Veri, Fed’in faiz artışlarında hız keseceği beklentilerini azaltırken doları güçlendirdi.

Verinin açıklanmasından önce 1,018 seviyelerinde olan Euro/Dolar paritesi tekrar 1,004 seviyesine geriledi. Veri açıklanmadan önce 1730 dolar seviyesinde olan ons altın verinin açıklanmasının ardından yüzde 1,2 değer kaybıysa 1709 dolar seviyesine geriledi. Karardan önce 22 bin 688 dolar seviyesinde olan Bitcoin de 21 bin 650 dolar seviyelerine kadar geriledi.