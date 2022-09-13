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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan altılı masa için bomba sözler! 'Altında başka parti var' iddiasına yanıt verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan altılı masa için bomba sözler! 'Altında başka parti var' iddiasına yanıt verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. "Hiçbirimizin özel bir beklentisi, özel bir amacı yok" diyen CHP lideri, 'altılı masanın altında gizli parti var' iddialarına da yanıt verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Altılı masa eleştirilerine yanıt veren CHP lideri şunları söyledi:

Altı lider bir aradayız. Her birimizin ayrı parti olduğunu biliyorsunuz. Altı partinin liderleri demokrasi konusunda, Türkiye'nin üretmesi konusunda anlaştık, herkesin kimliğine saygı konusunda anlaştık.

Her birimiz tek tek Türkiye Cumhuriyeti devletinin bozulan çarklarını onaracağız. O çarklar zamanı doğru gösteren saat gibi çalışacak.

Hiç birimizin özel beklentisi amacı yok, özel bir amacı yok. Amaç Türkiye'yi büyütmek.  Zaman zaman sorarlar altında başka parti, üstünde başka parti var mı? Gizli parti var mı? Bunların tamamı safsatadan ibarettir.

Her birimiz oradayız, mücadeleyi veriyoruz. Oturuyoruz, konuşuyoruz ne yapacağımızı yazıyor imzayı basıyoruz ve bunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

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