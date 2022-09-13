Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu! Dezenformasyona geçit verilmeyecek

Sosyal medyada dezenformasyonun ve manipülasyonun tehlikeli boyutlara ulaştığı bugünlerde Anadolu Ajansı, teyit editörlüğü kurdu. Teyit hattı ile iddiaların gerçekliği araştırılıyor.

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Sosyal medyanın amacının dışında kullanılmaya başlanması ve özellikle bilgi kirliliğinin artmasıyla birlikte dezenformasyonlar çoğaldı.

Dezenformasyon suç haline getirilecek

Kaos yaratan asılsız iddialar, milyonlarca kişiyi peşinden sürüklemeye başlayınca da, hükümet duruma el attı.

İletişim Başkanlığı öncülüğünde “Dezenformasyon Yasası”nın çıkarılması için hazırlıklar yapıldı.

1 Ekim’de TBMM’ne sunulacak kanun teklifi ile dezenformasyon artık suç haline getirilecek.

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kurdu

Sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonun önüne geçmek için bir hamle de devlet ajansı AA'dan geldi.

Yalan haber bombardımanını boşa çıkaracak bu önemli adımın atıldığını, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz duyurdu.

"Gerçekleri ortaya çıkarma AA'nın en önemli vazifesi olacak"

Karagöz, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Algının gerçeği örttüğü sosyal medyada dezenformasyonun ve manipülasyonun tehlikeli boyutlara ulaştığı günümüzde gerçekleri ortaya çıkarmak AA’nın en önemli vazifesi olacak.” dedi.

Teyit hattı nasıl işliyor?

Anadolu Ajansı teyit hattı, sosyal medyada duyulan ya da konvansiyonel medyada kendisine yer bulan bir haberi, haber laboratuvarında değerlendiriyor.

Haber laboratuvarı, söz konusu iddiayı inceliyor ve sonunda kamuoyuna güven verecek şekilde bütün kanıtlarıyla paylaşıyor.