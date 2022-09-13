BIST 3.641
DOLAR 18,24
EURO 18,57
ALTIN 1.013,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sinop'ta çok acı olay! 7 yaşındaki Esma hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sinop'ta çok acı olay! 7 yaşındaki Esma hayatını kaybetti

SİNOP'un Erfelek ilçesinde oynamak için çıktığı merdivenden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Abone ol

7 yaşındaki Esma B, oynamak için evlerine yapılan inşaat halindeki merdivene çıktı. Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Esma B. ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Esma B, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Esma B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından otopsi sonrası hastane morgundan alınan Esma B'nin cenazesi, aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Masterchef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir'in yeni işini gören şaşkınlığını saklayamadı!
Masterchef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir'in yeni işini gören şaşkınlığını saklayamadı!
MİT'ten Gara ve Kandil'de MİT'e büyük darbe! 4 PKK'li terörist öldürüldü
MİT'ten Gara ve Kandil'de MİT'e büyük darbe! 4 PKK'li terörist öldürüldü
Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'ler için üs kurdu
Kırgızistan, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'ler için üs kurdu
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı
Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı
Dar gelirliye 4.200 TL taksitle ev alma müjdesi! Tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor...
Dar gelirliye 4.200 TL taksitle ev alma müjdesi! Tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor...
Sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan'ın gözyaşları sel oldu! "Ciğerimden parça koptu"
Sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan'ın gözyaşları sel oldu! "Ciğerimden parça koptu"
Aksaray'da istediğini alamayınca kardeşini başından vurarak öldürdü!
Aksaray'da istediğini alamayınca kardeşini başından vurarak öldürdü!
Meteoroloji az önce duyurdu illeri tek tek açıkladı! Öğle saatine dikkat
Meteoroloji az önce duyurdu illeri tek tek açıkladı! Öğle saatine dikkat
Benzin ve motorine büyük indirimler kapıda! Petrol fiyatları çökecek, dev bankalar tahmin değiştirdi
Benzin ve motorine büyük indirimler kapıda! Petrol fiyatları çökecek, dev bankalar tahmin değiştirdi
Rennes-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Rennes-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu