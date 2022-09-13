Masterchef'in olaylı yarışmacısı Murat Özdemir'in yeni işini gören şaşkınlığını saklayamadı!

MasterChef'in geçtiğimiz sezonlarında yarışan Murat Özdemir, yaptığı hareketler ve açıklamalar ile sıklıkla gündeme geliyordu. Son olarak papağanına eziyet ederken video çeken Murat Özdemir, akıl hastanesine sevk edilmişti. Şimdilerde ise Murat Özdemir'in yeni işi herkesi şaşırtıyor.

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TV8 ekranlarında yayınlanan ve yayınlanan her bölümünün reyting rekorları kırdığı MasterChef'te geçmişten günümüze sıra dışı yarışmacıları boy gösterdi. Birçok kişinin MasterChef yarışmasından sonra işleri olumlu anlamda iyi giderken bazıları için ise durum böyle olmadı.

Yarışmadan sonra hayatı Tepetaklak olan kişiler arasında ise yaptığı skandal hareket ve açıklamalarla ismini sık sık gündeme getiren Murat Özdemir yer aldı.

Hep skandallarla gündeme geldi

Murat Özdemir, Masterchef yarışmasının ardından yaptığı işler ya da lezzetleriyle değil de skandallarla ismini sık sık gündeme getirdi. İlk olarak papağanına eziyet etmesi nedeniyle büyük tepki gören Özdemir, daha sonra süreçte ise polise para uzatması ve üslubu yüzünden tepkilerin hedefi haline geldi.

Son olarak Acun'u tehdit etti

Skandalların adamı olarak bilinen Murat Özdemir, son vukuatını ise ünlü yapımcı ve aynı zamanda MasterChef yarışmasının yayınlandığı TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gerçekleştirdi. Murat Özdemir, Acun Ilıcalı için "Hayatımı bitirdi" şeklinde konuşurken, "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" cümleleriyle Ilıcalı'yı tehdit etmişti

Yeni işi şaşırttı

Gözaltına alınması, akıl hastanesine sevk edilmesi gibi yaşanan olayların ardından uzun bir süreden bu yana sessizliğini koruyan Murat Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu. Şu aralar Bolu'da lokma arabası işleten Murat Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı yapıyor.

Murat Özdemir kimdir?

1973 yılında Bolu'da dünyaya gelen Murat Özdemir, aile geleneği olan aşçılık mesleğini sürdürüyor. Küçük yaşlarından itibaren otel mutfaklarında çalışmaya başlayan Murat Özdemir, 1996 yılında Brüksel'deki Türk Büyükelçiliği'nde 4 yıl görev aldı. Bu dönemde İngilizce ve Fransızca eğitimi alan Murat Özdemir, bir süre boyunca da Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde çalıştı. Türkiye’ye geri döndükten sonra bir süre Antalya’da yaşayan Murat Özdemir, işleri iyi gitmeyince İstanbul’a taşındı. Murat Özdemir, İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre farklı semtlerde pazarcılık ile uğraştı. Öncesinde de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan diskalifiye. Murat Özdemir, MasterChef Türkiye yarışmasının kırmızı takımında performans sergiliyordu. MasterChef 2018'de yarışmadan diskalifiye edilen isim olan Murat Özdemir’in ilk evliliğinden bir de kız çocuğu sahibi.