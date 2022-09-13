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Meteoroloji az önce duyurdu illeri tek tek açıkladı! Öğle saatine dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji az önce duyurdu illeri tek tek açıkladı! Öğle saatine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Kars, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Siirt'in kuzey, Van'ın güney ve batı ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Çatı uçması ile ağaç ve direklerin devrilmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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