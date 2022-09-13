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MEB'den sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama: Bakanımız öğretmen adaylarının incitici herhangi bir ifade kullanmadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MEB'den sosyal medyadaki iddialara ilişkin açıklama: Bakanımız öğretmen adaylarının incitici herhangi bir ifade kullanmadı

 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), Bakan Mahmut Özer ile iki öğretmen adayı arasında dün gerçekleşen özel bir sohbetin içeriğinin bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı bildirildi.

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 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), Bakan Mahmut Özer ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen sohbete ilişkin açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır.

Zaman zaman çeşitli mecralarda Bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in ataması yapılmayan öğretmene “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar" dediği iddia edilmişti.

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