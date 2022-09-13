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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'söylemlere dikkat' uyarısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'söylemlere dikkat' uyarısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarını söylem konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu tüm partililerin söylemler konusunda daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

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HaberTürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre, CHP'li Gürsel Tekin’in "HDP’ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir” sözleri üzerine başlayan tartışma sonrasında Kılıçdaroğlu kurmaylarını söylem konusunda uyardı.

Kılıçdaroğlu’nun bu uyarıyı 9 Eylül’deki Parti Meclisi toplantısı öncesinde basına duyurulmayan MYK’da yaptığı öğrenildi.

İktidarın gündemi değiştirmek adına her şeyi kullanabileceğini belirten CHP lideri, herkesin dikkatli olmasını istedi.

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