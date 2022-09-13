13 Eylül altın ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın fiyatına bakın

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü 1.011 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni günde de 1.011 lira seviyesinde işlem görüyor.Abone ol
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından 1.011 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.660 lira, Cumhuriyet altını da 6.780 liradan satılıyor.
Analistler, ABD'nin enflasyon verilerinin yanı sıra Almanya'da ZEW beklenti endekslerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 ve 1.680 doların destek, 1.740 ve 1760 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.