Güldür Güldür Show'un kadrosu genişliyor! 3 bomba isim ekibe katıldı

Ekranların en sevilen programı Güldür Güldür Show, her bölümü ile izleyicileri kahkahaya boğuyor. Her skeçte yer alan canlandırma ve tiplemelerle büyük beğeni toplayan ekibe 3 yeni isim katıldı.

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Show tv ekranlarında yayınlanan ve izleyen herkesi kahkahaya boğan program Güldür Güldür Show, her bölümdeki canlandırmaları, tiplemeleri veya göndermeleri ile oldukça beğeni topluyor.

Geniş oyuncu kadrosuyla herkesi ekran başına kilitleyen Güldür Güldür Show, her sene olduğu gibi sürprizlerle yenilenen kadrosu ve her yaştan izleyicinin gündemini belirleyen içerikleri ile ‘Güldür Güldür Show’ yeni sezona hazırlandı

Kadroya yeni isimler katıldı!

Yeni yayınlanacak sezonda ‘Güldür Güldür Show’ kadrosunda eski ve yeni isimler birlikte seyirci karşısına çıkacak.

Erdem Yener yeniden ekibe katılırken, usta isim Hasibe Eren ve yeni bir soluk getirecek Gürhan Altundaşar kadronun yeni isimleri olarak ekipte yer alacak.

Ali Sunal’ın sunumuyla ekrana gelen program ‘Güldür Güldür Show’da Açelya Topaloğlu, Alper Kul, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı, Burak Topaloğlu, Doğa Rutkay, Giray Altınok, İrem Kahyaoğlu, Mahir İpek, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Ömür Arpacı, Özgün Aydın, Özgün Bayraktar, Toygan Avanoğlu, Uğur Bilgin, Ünal Yeter gibi usta isimler, yine performansları ile herkese eğlenceli anlar yaşatacak.

Erdem Yener kimdir?

8 Mayıs 1981 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelen Erdem Yener, 8 aylıkken yürümeye, 12 aylıkken koşmaya başlamış ve okuma yazmayı 4 yaşında öğrenmiştir. Erdem Yener, 6 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu.

Erdem Yener albümleri:

2008 - Kirli

2013 - Rüyalar Kızı (single)

Erdem Yener filmleri ve dizileri:

2014 - Mucize (Celal) (Sinema Filmi)

2014 - Çarşı Pazar (Sinema Filmi)2013 - Güldür Güldür Show (Hüseyin)(TV Dizisi)

2012 - İnsanlar Alemi (Hüseyin) (TV Dizisi)

2011 - Başrolde Aşk (Sarp Sezgin) (TV Dizisi)

2010 - Şen Yuva (Hasip) (TV Dizisi)

Hasibe Eren kimdir?

Hasibe Eren, 6 Haziran 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Aslan Kahramanmaraş Elbistanlı olan Hasibe Eren'in tam adı Hasibe Özlem Eren'dir.

Hasibe Eren tiyatro oyunları:

Arzunun Onda Dokuzu

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Rumuz Goncagül

Yeditepeli Aşk

Hasibe Eren filmleri ve dizileri:

2012 - Pazarları Hiç Sevmem

2012 - Yalan Dünya

2010 - 2011 - Yerden Yüksek

Adab-ı Muaşeret

Anlat İstanbul

2009 - Kıskanmak

2008 - Usta

2006-2009 - Avrupa Yakası

2004 - Yağmur Zamanı

2003 - Oyuncak Fabrikası

2002 - Kibar Ana

2002 - Canım Kocacığım

2002 - Kaymaklı Ekmek Kadayıfı

2002 - Aşk Meydan Savaşı

2000 - Şaşı Felek Çıkmazı

1997 - Sıdıka

Gürhan Altundaşar kimdir?

Tiyatro oyuncusu Gürkan Altundaşar, 1984 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Daha önce 2016 yılından bu yana BKM Mutfak’ta, 2019’dan itibaren Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda rol alan Altundaşar, Güldür Güldür Show ekibine dahil oldu.

Gürhan Altundaşar tiyatro oyunları:

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (2019)

Şato / Oyuncu - 2015

Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar / Oyuncu – 2012

Gürhan Altundaşar film ve diziler:

Aşkın Kıyameti (Serhat, Sinema Filmi 2022)

Erşan Kuneri (Yoldaş, TV Dizisi 2022)

Güldür Güldür Show (Gürhan, TV Dizisi 2022)

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2. Kuşak (TV Dizisi 2019-2020)

Organize İşler: Sazan Sarmalı (Gürhan, Sinema Filmi 2019)