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Merve Boluğur yıldırım aşkına aynı hızla nikah kıyacak! Ünlü oyuncunun nikah tarihi belli oldu

Merve Boluğur yıldırım aşkına aynı hızla nikah kıyacak! Ünlü oyuncunun nikah tarihi belli oldu

Yaptığı açıklamalarla ve paylaşımlarla gündemlerden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur birkaç ay önce aşk yaşamaya başladığı sevgilisi ile evlilik kararı almıştı. Boluğur nikah tarihini sevenleriyle paylaştı.

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Muhteşem Yüzyıl, Acemi Cadı, Kuzey Güney gibi ünlü dizilerde rol alan, uzun süredir televizyon dünyasından uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu Merve Boluğur 2 ay önce aşk yaşamaya başladığı DJ Mert Aydın ile geçtiğimiz hafta evlilik kararı almıştı. 

İlk evliliğinde sarsılmıştı

İlk evliliğini 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç'la yapan ünlü oyuncu ihanet iddiaları nedeniyle 2 yıllık evliliğini 2017 yılında bitirmiş ve uzun süre toparlanamamıştı. Boluğu'un bir anda evlilik kararı alması ise herkesi şaşkına uğrattı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla sık sık gündem olmayı başaran Boluğur sevgilisi ile AVM'de alışveriş yaparken muhabirler tarafından eski eşi Murat Dalkılıç'la olan sorunların sorulması üzerine muhabirlerle tartışmış ve uzun gündemlerden düşmemişti. 

'Bekaret kemeri' açıklaması dumura uğrattı

Ünlü oyuncu daha sonra yine bir skandala imza atmıştı. Nişanlısı ile sosyal medya hesabından canlı yayın açan Boluğur çok sayıda kişinin izlediği yayında kendisine sorulan 'Kırmızı kuşak' sorusuna "Bekaret kemeri asacağım" cevabını vermiş ve herkesi şaşkına uğratmıştı.

O soru karşısında utanan nişanlısı ve sosyal medya fenomeni uzun bir süre sessiz kalmış ve ne diyeceklerini bilememişlerdi. Merve Boluğur'un bu sözleri ise hem sosyal medyaya hem de magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. 

Bakın Merve Boluğur ne zaman evleniyor...

Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan ünlü çift ilişkilerini göz önünde yaşamayı tercih ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Boluğur nikah tarihini sevenleriyle paylaştı.2 eylül tarihinde sevgilisinden evlenme teklifi alan Merve Boluğur'un aşkı gibi evliliğide yıldırım hızında olacak. 

Nikah törenleri İstanbul'da bir yalıda gerçekleşeceği iddia edilen çiftin evlilik kararı aldıkları tarihten bir ay sonra yani 2 Ekim tarihinde nikah masasına oturacakları söylendi.

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