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Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

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Ermenistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Paşinyan'ın Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmalar ele alındı.

Görüşmede, Paşinyan sınırdaki durumla ilgili endişelerini Blinken'a aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da durumun daha da tırmanmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Blinken, ABD'nin durumu istikrara kavuşturmak için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

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