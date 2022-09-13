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ABD donanmasından 'UFO' açıklaması! Elimizde hiç yayınlanmamış görüntüler var

ABD donanmasından 'UFO' açıklaması! Elimizde hiç yayınlanmamış görüntüler var

Ellerinde hiç yayımlanmamış UFO görüntülerinin olduğunu açıklayan ABD donanması, söz konusu görüntülerin 'ulusal güvenliğe zarar vereceği' gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmayacağını ifade etti.

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ABD Donanması, kısaca UFO olarak bilinen Tanımlanamayan Uçan Cisimler hakkında yeni bir açıklama yaptı. Ellerinde yayımlanmayan UFO görüntüleri bulunduğu aktarıldı.

2020'de Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA’in UFO’larla ilgili binlerce belgesi erişime açıldı. Belgelerde uçan gizemli cisimlerle ilgili bazı vakalar yer aldı.

Cevap 2 yıl sonra geldi

Hükümete bağlı The Black Vault sitesi belgelerin yayımlanmasının ardından Amerikan Donanmasından da ellerindeki görüntüleri paylaşmasını talep etti. TRT Haber'de yer alan habere göre, donanmadan yanıt, ancak iki yıl sonra geldi.

ABD Donanması, UFO'lara ait ellerinde hiç yayımlanmamış görüntüler bulunduğunu açıkladı. Ancak bu görüntülerin ulusal güvenliğe zarar vereceği ifade edilerek yayımlanmayacağı belirtildi.

2019'da Pentagon'un, pilotların eğitim uçuşları sırasında kaydettiği görüntüler medyaya yansımıştı. Görüntülerde hava sahasındaki tanımlanamayan nesneler dikkati çekmişti.

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