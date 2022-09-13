Bu burçlarla evlenenlerin sırtı bir ömür yere gelmez! İşte evlenilecek ve eğlenilecek burçlar

Sizce de aşkın gözü kör müdür yoksa burçlarınız sizi karşı tarafa iten gizli ve gizemli bir güç müdür bunu hiç düşündünüz mü? Birçoğumuz burçlara uzak olsak da aslında aşka giden yolda burçların gücüne çok ihtiyacımız var. Mesela ikizler ve kova burcuna sahip olan bir çiftin evliliği daha uzun sürer, birbirlerini daha mutlu ederler. Peki aynı şey oğlak ve koçlar için de geçerli mi? Gelin evlilikte ömrü uzatan burçlara birlikte bakalım...

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İlk görüşte aşka kaç kişi inanır bilinmez ama bu durumun burçlarla ilgisinin çok yakın olduğunu astroloji uzmanları her fırsatta dile getiriyor. Siz her ne kadar astrolojiden uzağım, burçlara inanmam deseniz de burcunuz sizi aşkınıza itiyor. Kendimizi yeni bir aşka çok yakın hissettiğimiz bir çok anda ise karşımızdaki kişi bizden bir anda soğur ve uzaklaşır. Aslında bunun nedeni yine burçlarınız arasındaki o gizemli uyum ya da uyumsuzluk olabilir. Peki ikizler ve kova burcunda olan bir çiftin evlilikleri ya da birliktelikleri daha uzun oluyormuş biliyor muydunuz? İşte burçlara göre ilişki durumları ve ömrünüze ömür katacak burç uyumları

Aksiyon ve eğlence dolu iki burç; Koç ve Kova

Hemen hemen aynı fikirlere ve görüşlere sahip olan bu iki burç için ilişkiyi yürütmek aslında çok kolay. Nerede aksiyon ya da eğlence varsa bu ikili orada. Birbirleri için yaratılmış bu çiftin hayatından macera eksik olmaz. Bu ikili birbirine en çok uyumlu olan çiftler arasında. Bu iki burç her zaman yeni aktiviteler, yeni heyecanlar denemekten zevk alırlar. Özel hayatlarında yaşadıkları sıkıntı ya da zorlukları asla ilişkilerine yansıtmazlar yani işi eve getirmezler. Birlikte keyifli zaman geçirmeye bayılırlar

İkizleri mutlu edin gerçek aşk neymiş görün

Birçoğumuz sebebi nedendir bilinmez ama ikizler burcunu duyunca kendimizi bir iki adım geri çekeriz. İlişkilerde ikizlere güvenilmez yanılgısı maalesef hala bir çok ilişkiyi çıkmaza soksa da aslında ikizler burcu tam ilişki yaşanılacak bir burç! Yeni tanışmalarına rağmen kısa sürede sanki uzun yıllardır birbirlerini çok iyi tanıyormuş gibi bir bağ kurabiliyorlar. İkizlerin suyuna gittiğiniz zaman, onu iyi hissettirdiğiniz zaman işte gerçek aşkı buldunuz demek.

Onlarınki parmak ısırtan bir aşk

bir Yengeç ve balık uyumu deyince durup bir daha düşünün. Su grubunda olan bu iki burç için ilk akla gelen sulu gözlü oluşlarıdır. Evet haksız sayılmazsınız bu burçtan olanlar genelde duygusal olurlar, çabuk ağlarlar. Fakat iş aşka dönüşünce her şey değişir. Birbirlerinin duygularını ruh hallerini çok iyi analiz eden bu iki burcun aşktaki uyumu parmak ısırtır.