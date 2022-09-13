Mansur Yavaş'a 'ülkücü' operasyon! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş'ı kesme planı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski ülkücülerle buluşması ve o toplantıda atılan 'Bozkurt Kemal' sloganlarının perde arkası ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun o buluşmayı, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ihtimalini bitirmek için düzenlediği ortaya çıktı.

Abone ol

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir grup Ülkücü ile buluştu" diye haberlerin yapılmasına şaşırdığını belirten Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bunlar sanki MHP’li ülkücüler gibi sunuldu. Ama doğru değil. Türkeş'in doktoru olarak bilinen Selim Kaptanoğlu başta olmak üzere CHP’de siyaset yapan isimler. Mansur Yavaş da bir dönem MHP’nin Beypazarı Belediye Başkanı’ydı. Ankara’dan MHP’nin belediye başkan adayı oldu. Ülkücü olduğunu hiçbir zaman inkâr etmedi" hatırlatması yaptı. Ardından da şunları yazdı:

Mansur Yavaş'a operasyon

Kılıçdaroğlu’nun, “Bozkurt Kemal” sloganları ile karşılandığı “Ülkücü buluşması” siyasi kulislerde farklı değerlendirmelere neden oldu.

1- Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı mücadelesinde Ekrem İmamoğlu’nu geriletti ancak Mansur Yavaş, polemiklere girmediği için hâlâ muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak ilk sırada çıkıyor.

2- Kılıçdaroğlu, yaptığı hamlelere rağmen Mansur Yavaş ile arasındaki oy farkını kapatamıyor.

Yavaş'a İYİ Parti desteği

3- HDP’nin “Mansur Yavaş ve Meral Akşener aday olursa desteklemeyiz” açıklamasından sonra Ülkücü kökenli iki siyasetçi olan Meral Akşener ile Mansur Yavaş güçbirliği yaptı.

4- Akşener’e yakınlığı ile bilinen Buğra Kavuncu, “Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş” demişti. Yavuz Ağıralioğlu da sahada Mansur Yavaş isminin konuşulduğunu söyledi.

Akşener-Yavaş ittifakı

5- Kılıçdaroğlu, 6’lı masada uzlaşma sağlandığı takdirde ortak cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. Akşener, 6’lı masadaki ikinci büyük partinin lideri. Kılıçdaroğlu, Akşener ile Yavaş arasındaki yakınlaşmayı kendisi için bir tehdit olarak görüyor. Gazeteci Hulki Cevizoğlu, Akşener’in, “Altılı masa Yavaş’ı aday göstermezse ben gösteririm” dediğini açıkladı.

Barış Yarkadaş'ın çıkışı

6- CHP’li Gürsel Tekin’in başlattığı HDP’ye bakanlık verilmesi tartışması üzerine İYİ Parti’den sert tepkiler gelince Barış Yarkadaş, Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’nun desteklediği İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’ın firmasının Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale aldığını açıkladı.

Fethi Şayar organize etti

7- Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın, “Ülkücüler Kılıçdaroğlu’na oy vermez. Ülkücüler Mansur Yavaş’ı destekler” algısını kırmak için bu buluşmayı organize ettiği söyleniyor. Fethi Yaşar CHP’de saygınlığı olan bir isim.

8- Kılıçdaroğlu’nun Ülkücülerle buluşması, Mansur Yavaş’ın elinden Ülkücü kartını almak için hamle yaptığı şeklinde değerlendiriliyor.