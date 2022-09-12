Gaz akışını kesen Putin Avrupa'ya meydan okudu: "Batı bu kış donmuş olacak"

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı Batı'nın yaptırımları sürerken, Putin ise buna karşılık olarak Avrupa'ya gaz akşını kesmişti. Avrupa ülkeleri kışı geçirebilmek için tedbirlerini artırırken, Putin ise bir kez daha Batı'ya meydan okuyan bir konuşma yaptı. Açıklamalarında Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'ya 24 Şubat'ta giren ve aylardır bu savaşı sürdüren Rusya'ya karşı Batı ülkeleri, art arda uyguladığı yaptırımlara devam ediyor. Bu yaptırımlara karşılık olarak Rusya ise kendisine yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerine doğal gaz akışını durdurdu.

Putin, doğal gaz akışını kesti

Rusya'nın bu yaptırımı sonrası Avrupa ülkeleri, Rusya'dan aldığı doğal gazı farklı ülkelerden ithal edebilmek arayışlarına başladı. Öte yandan doğal gaz fiyatlarında artış uygulayarak vatandaşlarına tasarruf uyarıları yapmaya başladı. Rus gaz devi Gazprom ise, Kuzey Akımı doğalgaz boru hattını planlandığı gibi Avrupa'ya yeniden açılmayacağını açıkladı.

"Batı bu kış donmuş olacak"

Süreç devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Uzakdoğu bölgesindeki Vladivostok şehrinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun genel kurul toplantısında konuşarak Batı'ya bir kez daha meydan okudu. Açıklamalarında Putin, "Gaz, petrol, kömür, kalorifer yakıtı sağlamayacağız. Hiçbir şey sağlamayacağız. Batı donmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Fransa tren seferlerini azalttı

Avrupa'nın, enerji tedariki konusunda kış mevsiminde yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili telaşı arttı. Fransa'da hükümet, enerji tasarrufu için ilk olarak tren seferlerini azaltmayı hedefliyor. Le Parisien gazetesinin abonelerine sunduğu özel haberine göre, hükümet yetkilileri ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF'den büyük elektrik kesintisi durumunda tren sayısını azaltma olasılıklarını etraflıca ele almaları talimatını gönderdi.

Almanya'da ısıtma ve aydınlatmada tasarrufa gidildi

Almanya genelinde ise Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı. Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak. Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek. Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.

İtalya'daki restoranlarda mum ışığında oturmaya başladılar

İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı. Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, "Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak" yorumu yapıldı.

İsviçre'de tedbirlere uymayanlara hapis cezası gündemde

Enerji krizi tartışmalarının gündemden düşmediği İsviçre'de, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağı bildirildi. Blick gazetesinde yer alan haberde, kış mevsiminde yeterli miktarda doğal gaz bulunmaması durumunda doğal gaz ile ısıtılan evlerde odaların ısı seviyesinin 19 derece, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı kaydedildi. Bu durumda elektrikli sobaların da kullanımının yasaklanacağı, evlerdeki sauna ve yüzme havuzlarının soğuk tutulacağı belirtildi.

Belçika'da yeni tedbirler

Belçika hükümeti, artan enerji faturalarına karşı, yakıt, elektrik ve doğal gazdaki düşük vergi uygulamasını uzatmaya, kamu binalarında enerji tasarrufuna, yüksek karlı enerji firmalarını vergilendirmeye ve nükleer santrallerin faaliyet süresini uzatmaya karar verdi. Ayrıca kamu binalarında 19.00 ile 06.00 arasında aydınlatmaların kapatılacağı, ısıtmanın en yüksek 19 dereceye, soğutma sistemlerinin de 27 dereceye ayarlanacağı kaydedildi.