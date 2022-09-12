Emre Belözoğlu'ndan taraftarları kızdıracak sözler: "Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık"

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından değerlendirmeler yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenerken karşılaşmanın ardından Emre Belözoğlu konuştu.

Sezon başından bu yana Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla oynadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Sezon başından beri Beşiktaş'tan daha iyi takımlarla da oynadık. Beşiktaş'ın büyük bir taraftar grubu var, baskı kuracaklardı. İyi savunduk. Kendi organizasyonumuza yakışmayan pas hatalarımız oldu. Bu da doğal, 50 bin kişi önünde oynadık. Beşiktaş'ın ciddi pas organizasyonu yok. Direk giden, kenara inip orta yapan bir takım. Beşiktaş da gol atabilirdi. Kazanmak ve kazanmayı alışkanlık haline getirmek güzel. Bu maçtan da ders çıkaracağız. Sonuna kadar yarışta olacağız." diye konuştu.

"Oyuncu yetiştirmek istiyorum"

Teknik adamlık kariyerinde oyuncu yetiştirmeyi hedeflerini söyleyen Belözoğlu, "Uzun yıllar teknik adamlık yapabilirsem, oyuncu yetiştirmek istiyorum. Geldikten sonra oyunda gelişen futbolcularımız oldu. Yolun daha çok başı. 6 saat yoldan geldik. Bütün çocuklar elinden geleni yaptı." dedi.