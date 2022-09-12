Gülşen'in yerini o doldurdu! Simge Sağın sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı " kalça dekolteli"

Sevilen şarkıcı Simge Sağın, Sarıyer'deki bir mekanda giydiği kıyafet ile 'Gülşen'in yerini doldurdu' yorumlarına maruz kaldı. Bilindiği gibi şarkıcı Gülşen, konserlerindeki aşırıya kaçan dekolteleriyle gündeme geliyordu.

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Genç ve güzel şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam yazar Özgür Aras'la bir araya gelerek, samimi açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki güzel isim, şarkı seçimlerinde bir sırrı olup olmadığı ile ilgili gelen soruya şarkıları iyi kokladığımı düşündüğünü ve hissettiğini söyledi. Simge Sağın ayrıca "kalbimin sesini dinlemem bence benim sırrım" ifadelerini kullandı.

'İyi zamanlarmış'

Konservatuar yıllarından beri 15 yılın üzerinde şarkı söylediğini söyleyen Simge, bu süreçte hiç pes ettiği zamanlar olup olmadığını da dile getirdi. Simge Sağın konuyla ilgili şu sözleri sarf etti:

Dönem dönem oldu. Çok eski dönemleri hatırlıyorum, pes ettiğim dönemler deyince onlar aklıma geliyor. Ama tabii ki pes etmenin ve bütün bu yaşanılan her şeyin, benim başarı yolumdaki bütün taşları üst üste koydurup beni yukarıya çeken bir şey olduğunu da anladım. O yüzden şimdi iyi zamanlarmış diyebiliyorum, geriye dönüp baktığımda.

'Son derece umutluyum'

Simge Sağın, müzik kariyerine başladığı yıllarda herkes tarafından sevilen ve tanınan kadın bir sanatçının önünü kesmeye çalıştığını da belirtirken şu açıklamaları yaptı:

Bunu zaten hep söyledim, yakın çevrem bilir. Çok ünlü, bilinen, piyasada tanınmış, herkesin de çok sevdiği bir hanımefendi yıllarca önümü kesti; kesmeye çalıştı... Ama şunu da gördüm hayatı yaşarken; bir gerçeklik varsa, gerçekten başarılıysanız kimse buna daha fazla engel koyamıyor. Uzun bir zaman, benim başarısız olduğum döneme denk gelen dönemde yapacağını yaptı hanımefendi... Ama sonrasında da benimle yakın arkadaş olmayı tercih etti. Ve bunu herkese yapıyordu zaten, bana da aynı şekilde davrandı. Ne zaman korktu, o zaman yakın olmak istedi. Korkusunu anladım ve çok haklı buldum. Ve onun daha da korkması gerektiğine inanıyorum. Korktuğu başına geldi ve ben başarılı oldum çünkü.

Simge, “Hiç kıskandığın bir şarkı oldu mu?” şeklinde sorulan soruya ise şu şekilde yanıt verdi.

Kıskandığım bir şarkı vardı ama inşallah o şarkıyı kıskanmayacak kadar güzel şarkım olur deyip 'Yankı'nın sahibi oldum. Ayrıca bestecisi olarak var olduğum için de mutluyum. Ama kıskandığım şarkı 'Armağan'dı her zaman, Hande Yener’in... O da çok özel bir şarkı, 'Yankı'da çok özel bir şarkı. O yüzden şimdi artık hiçbir şarkıyı kıskanmıyorum. Ben hala 'Yankı'nın üzerine çıkamama derdindeyim. Ama yeni gelecek şarkıdan da son derece umutluyum. İkinci 'Yankı' geliyor diyebiliriz.

Sahne kıyafeti olay oldu

Son zamanlarda iddialı sahne kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren şarkıcı Simge Sağın, Sarıyer'deki bir mekanda konser verdi. Sevenleri için sevilen şarkılarını dile getiren güzel şarkıcı, konserinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 41 yaşındaki şarkıcı, derin yırtmaç detaylı sahne kıyafetiyle verdiği pozları takipçilerinin dikkatini oldukça çekti. Sağın'ın tercihine sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

İşte o paylaşım: