Mısırları hazırlayın! İşte izlerken nefesinizi kesecek bu hafta vizyona giren filmler

Sinema tutkunları her hafta vizyona giren filmleri gün gün takip ediyor. Peki bu hafta vizyona giren filmler neler? İşte 9 Eylül itibariyle sinemalarda gösterime girecek 8 mükemmel film ve konusu.

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Artık neredeyse her evde bulunan cep telefonu ve bilgisayarlar sayesinde birçok kişi filmleri sinemaya gidip izlemek yerine ev ortamında internet üzerinden izleyebiliyor. Ancak bazı kişiler var ki bu tür film izleme şeklinin sinemanın yerini tutmayacağını iddia ediyor.

Durum böyle olunca vizyona giren filmler de birçok kişi tarafından sıkı takip altına alınmış durumda. İşte 9 Eylül itibariyle sinemalarda gösterime giren filmler...

Evdeki düşman: Başlangıç:

Lena Klammer, Rusya’da kapatıldığı akıl hastanesinden kaçmayı başararak Amerikalı zengin bir ailenin kaybolan çocuğunun yerini alır. Bu şekilde Amerika’ya getirilen Lena, Esther ismini alarak ailenin bir parçası haline gelir. Ancak Lena’nın planları, ailesini ondan korumak için her şeyi yapmaya göze alan anne Tricia yüzünden riske girer.

Kya'nın şarkı söylediği yer:

2018 yılında ülkemizde Kya'nın Şarkı Söylediği Yer ismiyle yayımlanan Delia Owens imzalı Where the Crawdads Sing'in sinema uyarlaması, küçük yaştayken ailesiz kalmasına rağmen Kuzey Karolina'da bataklık bölgesi yakınında kendi başına büyümeyi başaran genç Kya'nın, tanıdığı bir erkeğin katil zanlısı olarak gösterilmesi sonrası gelişen olayları filme alıyor.

Ah be birader:

Film, yolları bir şekilde kesişen zıt iki karakter Orhan ve Ali'nin hikâyesini izleyiciye aktarıyor. Filmdeki karakterlerden Orhan oldukça atılgan ve korkusuz bir kişidir. Piyasa da hiçbir zaman parasını bırakmayan yer altı dünyasının sevdiği saydığı bir adamdır ve çevresine topladığı adamları ile tefecilik işi yapmaktadır. Orhan’ın hayatında kadınlar sürekli değişir. Beyaz yakalı düz bir hayatı kendine seçen Ali, oldukça çekingen bir kişidir ve evlenmek istediği kadına bir gün yüzük alırken bir soygunun ortasında kendini bulur. Başına türlü olaylar gelince de yeraltı dünyasında tefecilik yapan abisine sığınır.

Acil iniş:

Acil İniş, bir uçak yolculuğu esnasında terör olayının meydana gelmesiyle yaşananları konu ediyor.

Annis ölüm gecesi:

Film, arkeolog Canan'ın bir kazı sırasında bulduğu yüzüğü takmasıyla birlikte gelişen olayları anlatıyor.

Tavşan okulu: Çılgın yumurtalar:

Afacan şehir tavşanı Leo, Bahar Bayramı'ndan sonsuza dek kurtulmak istemesi üzerine tilkilerle işbirliği yapar. Macera perest tavşanlar Max, Emmy ve onların arkadaşları, acaba onu durdurmayı başarabilecekler mi? Kahramanlarımız, bilge öğretmenleri Bayan Hermione'nin desteğiyle gizemli bir dövüş tekniğinde ustalaşmayı öğrenmek zorunda kalacaklar ve bu macera dolu yolculukta birine ve hatta bir tilkiye bile güvenmenin ne demek olduğunu öğrenecekler.

Arthur Rambo:

Karim D. kimdir?, O, insanların sevgisini kazanan başarılı bir yazar mı yoksa sosyal medyada nefret dolu paylaşımlar yayınlayan Arthur Rambo mu?

Hafir: Karanlık mezar:

Film, çalıştığı madencilik şirketince toprak numunesi almak üzere İstanbul'dan Zonguldak'a gönderilen Nadir'in burada başından geçen olayları izleyiciyle buluşturuyor.