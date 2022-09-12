Irak'ta şehit düşen 4 asker memleketlerinde toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 4 asker, memleketlerinde kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi.

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Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit oldu.

4'ü üvey 8 kardeşi vardı

Şehitlerden Piyade Komando Astsubay Kıdemlı Çavuş Gökhan Ağıl'ın naaşı memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine getirildi. Törene şehidin babası Ziya Ağıl ve annesi Nuran Yıldız ile şehidin kardeşleri katıldı. Şehidin 4'ü öz 4'ü üvey olmak üzere 8 kardeşi olduğu öğrenildi.

Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene; Tokat Vali Yardımcısı Osman Sarı, milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Salih Şahintürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı ile ailesi ve yakınları katıldı. İkindi namazını müteakiben şehidin cenazesi Asri mezarlığında toprağa verildi.

Osmaniye şehidini uğurladı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın naaşı Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan Türk bayrağına sarılı tabutu tören alanına getirildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın tabutu askeri manga tarafından omuzlarda musalla taşına konuldu. Şehidin tabutu omuzlarda taşınırken babası Yusuf kalkan ve eşi Gül Kalkan ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Mersin şehidine ağladı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, memleketi Mersin'de göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yıldırım için merkez Yenişehir ilçesi Muğdat Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, Vali Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve askeri erkan ile şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Yardımcısı Gürlek ve Vali Pehlivan, şehidin annesi Ayşe Yıldırım ile babası Orhan Yıldırım ve yakınlarına başsağlığı dileyerek acılarına ortak oldular.

Şehidin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası top arabasına götürülürken, törene katılan kalabalık terörü bir kez daha lanetledi. Şehidin naaşı top arabasında bir süre taşındıktan sonra Akbelen Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Niğde'de şehide son görev

Şehit Uzman Çavuş Savaş Borlu'nun naaşı, merkeze bağlı Değirmenli beldesinde yaşayan babaevinde helallik alınmasının ardından belde meydanına getirildi. Şehidin annesi Hanife, babası Mustafa ve kardeşi tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi, ikindi namazına müteakip Niğde Müftüsü Osman Ayas’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklioglu, Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende CHP'nin çelengini gören bazı vatandaşlar da tepki gösterdi.