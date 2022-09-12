Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.

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Hasanov mesajında, "Kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör tehdidini etkisiz hale getirmek ve sivilleri terör saldırılarından ve tehditlerden korumak için hayata geçirdiği operasyonların yürütüldüğü bölgede, şanlı Türk ordusunun askeri personelinin şehit olduğu ve yaralandığı haberleri beni derinden üzdü. Sizin acınız bizim acımızdır. Terörle amansız mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanındayız ve sizi tüm gücümüzle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, yaralı askerler için şifa temennisinde bulundu.