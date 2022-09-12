Artemis 1'de sona doğru: NASA SLS roketinde yakıt sızdıran contaları değiştirdi

NASA, 50 yıl aradan sonra Ay'a astronot göndermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda ortaya çıkan Artemis görevinde ilk aşama tamamlanmak üzere. Daha önce iki kez SLS roketinin fırlatılmasını engelleyen sorunun çözüldüğü açıkladı.

Abone ol

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 29 Ağustos'ta fırlatılacaktı. Ancak roketin dört dev motorundan bir tanesinde yakın sızıntısının tespit edilmesi üzerine fırlatma ertelenmişti.

Daha sonra 3 Eylül'de fırlatma yeniden denenmiş ancak yakıt sızıntısının devam edince fırlatma bir kez daha ertelenmişti.

NASA mühendisleri sorunun yakıt depolarını SLS'nin ana aşamasına bağlayan hatlardaki contalardan kaynaklandığını tespit etti. Bu nedenle yakıt sızdıran motor baştan aşağı söküldü.

Mühendisler, sıvı hidrojeni çekirdek aşamadan doldurmak ve boşaltmak için kullanılan sekiz inçlik boruyu çevreleyen bir contayı ve itici gazın bir kısmını yeniden yönlendirmek için kullanılan dört inçlik boşaltma hattını çevreleyen başka bir contayı değiştirerek motoru rokete yeniden monte etti.

NASA sorunun giderilmesinin ardından 23 Eylül'de SLS roketini içinde cansız manken olan Orion kapsülü ile fırlatacak. Eğer yine işler beklendiği gibi gitmezse de bu kez 27 Eylül'de fırlatılmaya çalışılacak. Bu görevde cansız mankenlerin üzerine bağlanan sensörlerle g-kuvveti, radyasyon gibi ölçümler yapılarak kapsülün astronotlar için daha güvenli olması için çalışmalar yürütülecek.

Artemis-1 görevi sırasında SLS roketi ve içinde maket bulunan Orion kapsülü beklendiği gibi performans gösterirse 2024 için belirlenen Artemis-2, aynı rotada astronotlarla birlikte uçacak. Daha sonra ise Ay''a mürettebatlı uçuş ise muhtemelen 2025'te Artemis-3 ile gerçekleşecek.