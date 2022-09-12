BIST 3.634
DOLAR 18,23
EURO 18,48
ALTIN 1.012,20
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Artemis 1'de sona doğru: NASA SLS roketinde yakıt sızdıran contaları değiştirdi

Artemis 1'de sona doğru: NASA SLS roketinde yakıt sızdıran contaları değiştirdi

NASA, 50 yıl aradan sonra Ay'a astronot göndermek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda ortaya çıkan Artemis görevinde ilk aşama tamamlanmak üzere. Daha önce iki kez SLS roketinin fırlatılmasını engelleyen sorunun çözüldüğü açıkladı.

Abone ol

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 29 Ağustos'ta fırlatılacaktı. Ancak roketin dört dev motorundan bir tanesinde yakın sızıntısının tespit edilmesi üzerine fırlatma ertelenmişti.

Daha sonra 3 Eylül'de fırlatma yeniden denenmiş ancak yakıt sızıntısının devam edince fırlatma bir kez daha ertelenmişti.

NASA mühendisleri sorunun yakıt depolarını SLS'nin ana aşamasına bağlayan hatlardaki contalardan kaynaklandığını tespit etti. Bu nedenle yakıt sızdıran motor baştan aşağı söküldü.

Mühendisler, sıvı hidrojeni çekirdek aşamadan doldurmak ve boşaltmak için kullanılan sekiz inçlik boruyu çevreleyen bir contayı ve itici gazın bir kısmını yeniden yönlendirmek için kullanılan dört inçlik boşaltma hattını çevreleyen başka bir contayı değiştirerek motoru rokete yeniden monte etti.

NASA sorunun giderilmesinin ardından 23 Eylül'de SLS roketini içinde cansız manken olan Orion kapsülü ile fırlatacak. Eğer yine işler beklendiği gibi gitmezse de bu kez 27 Eylül'de fırlatılmaya çalışılacak. Bu görevde cansız mankenlerin üzerine bağlanan sensörlerle g-kuvveti, radyasyon gibi ölçümler yapılarak kapsülün astronotlar için daha güvenli olması için çalışmalar yürütülecek.

Artemis-1 görevi sırasında SLS roketi ve içinde maket bulunan Orion kapsülü beklendiği gibi performans gösterirse 2024 için belirlenen Artemis-2, aynı rotada astronotlarla birlikte uçacak. Daha sonra ise Ay''a mürettebatlı uçuş ise muhtemelen 2025'te Artemis-3 ile gerçekleşecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Gasperini'den Merih Demiral'a övgü dolu sözler
Gasperini'den Merih Demiral'a övgü dolu sözler
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrılık sebebi belli oldu! O cümle her şeye noktayı koymuş
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın ayrılık sebebi belli oldu! O cümle her şeye noktayı koymuş
Görüntüleri Ukrayna medyası paylaştı: 'Hayalet Siha' Bayraktar TB4 geliyor
Görüntüleri Ukrayna medyası paylaştı: 'Hayalet Siha' Bayraktar TB4 geliyor
Arda Turan futbolu bıraktı! Veda videosu eşi Aslıhan Doğan'ın hesabından yayınlandı
Arda Turan futbolu bıraktı! Veda videosu eşi Aslıhan Doğan'ın hesabından yayınlandı
Ukrayna saldırdı Rus ordusu geri çekildi Çeçen lider Ramazan Kadirov akıl verdi
Ukrayna saldırdı Rus ordusu geri çekildi Çeçen lider Ramazan Kadirov akıl verdi
Ünlü noodle satıcısı Nusret Gökçe'yi taklit ettiği için tutuklandı! 'Devlet karşıtı...'
Ünlü noodle satıcısı Nusret Gökçe'yi taklit ettiği için tutuklandı! 'Devlet karşıtı...'
Sürekli uyumak isteyenler dikkat: Bu hastalığa sahip olabilirsiniz!
Sürekli uyumak isteyenler dikkat: Bu hastalığa sahip olabilirsiniz!
Ankara'da ilişki yaşadığı kişiyle aynı eve çıkan ablaya kardeşi pompalı tüfekle saldırdı
Ankara'da ilişki yaşadığı kişiyle aynı eve çıkan ablaya kardeşi pompalı tüfekle saldırdı
Meslektaşının kazara öldürdüğü polise veda! Acılı baba güçlükle ayakta durdu
Meslektaşının kazara öldürdüğü polise veda! Acılı baba güçlükle ayakta durdu
Cari denge aylık 4 milyar dolar açık verdi temmuz ayında 5.5 milyar dolar gizemli para geldi
Cari denge aylık 4 milyar dolar açık verdi temmuz ayında 5.5 milyar dolar gizemli para geldi