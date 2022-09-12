Görüntüleri Ukrayna medyası paylaştı: 'Hayalet Siha' Bayraktar TB4 geliyor

UKRAYNA medyasının paylaştığı fotoğraf, Baykar'ın TB2 sonrası TB4 modeli üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Ukrayna'da kurulacak fabrikada üretilmesi beklenen Bayraktar TB4, radarda bıraktığı küçük izlerle 'hayalet' sınıfında olacak.

Abone ol

Dünyada 20'den fazla ülke tarafından satın alınan Bayraktar TB2 yakında radarlar tarafından 'görülemez' hale gelecek.

Baykar şirketinin 'hayalet SİHA' olarak tanımlanan yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ukrayna'da üretim yapmaya hazırlanan ve bu amaçla bir fabrika kurma aşamasında olan şirket, Bayraktar TB4 adında yeni model silahlı insansız hava aracını üretecek.

Dünyada 20'den fazla ülke tarafından satın alınan Bayraktar TB2 yakında radarlar tarafından 'görülemez' hale gelecek.

Baykar şirketinin 'hayalet SİHA' olarak tanımlanan yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ukrayna'da üretim yapmaya hazırlanan ve bu amaçla bir fabrika kurma aşamasında olan şirket, Bayraktar TB4 adında yeni model silahlı insansız hava aracını üretecek.

TB4 tasarımının hazır olduğuna ilişkin iddia Ukrayna medyasından geldi. Savunma haberleriyle bilinen Kiev merkezli Defence Express'in bildirdiğine göre, Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerin sahibi olduğu Baykar şirketi, radarda zaten çok düşük bir görünürlüğe sahip TB2'nin hayalet versiyonunu geliştirdi. Defence Express, 'Bayraktar TB4' adı verilen bu SİHA için bir de görsel yayınladı.

TB4 tasarımına ait olduğu belirtilen aracın Bayraktar TB2'den daha basık ve ince olduğu görülüyor. Ukraynalı yayın kuruluşuna göre Baykar şirketi, bu ülkede hayata geçecek fabrikada sözkonusu SİHA'yı üretecek. Üretime Ukrayna şirketlerin ürünleri de azami ölçüde dahil edilecek.

Baykar'ın yeni tip SİHA'sı, Ukrayna'ya kurulacak tesisin animasyon görüntülerine yansıdı.

Üst ve alttan basık, oldukça ince ölçekteki TB4'ün radar kesit alanında TB2'den çok daha düşük iz bırakacağı, bunun da yeni model SİHA'yı 'hayalet' sınıfına sokacağı sanılıyor. Şimdiye dek 20'den fazla ülkeye satılan ve 350'ye yakın sayıda üretilen TB2 zaten oldukça küçük bir 'radar kesit alanı'na (RKA) sahip durumda. Yani radarlarda tespiti şu an bile hayli zor. Durum böyleyken, yeni tasarım TB4'ün hava savunma sistemlerinin işini daha da zorlaştırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ukrayna'da faaliyete geçmesi planlanan tesis

Şirket, TB4'ten bir önceki model olan TB3'ü Deniz Kuvvetleri için geliştiriyor. Baykar şirketinin TB2 sonrası imâl etmekte olduğu TB3 uçak gemisinde görev yapmak üzere tasarlandı. Önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi planlanan katlanabilir kanatlı Bayraktar TB3'ün deniz savaşına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. TB3'ün ardından gelen 'hayalet' TB4 ise büyük bir ihtimalle ilk olarak Ukrayna'da üretilecek.

Rus radarları TB2 tespitinde zorlanıyor

Bayraktar TB2 hava savunma sistemleri için gerçek bir kabus niteliğinde. Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusunda büyük zayiata yol açan Türk SİHA'sı 'HSS katili' olarak biliniyor. Radarda tespiti zaten zor olan TB2'lerin ardından yeni tasarım TB4'ler hayata geçtiğinde Türk SİHA'larının görünmezlik kabiliyeti daha da artmış olacak.

Kaynak: TRHaber