Duy Beni'deki Hazal güzelliği ile dizidekilere fark attı Meltem Akçöl'ün cesur pozlarına bakın

Star TV'nin yaz sezonunda yayın hayatına soktuğu gençlik dizisi Duy Beni daha çok konuşulacağ benziyor. Konusu ve birbirinden genç yetenekleri bir araya getirdiği kadrosu ile rakiplerinden sıyrılan Duy Beni'nin en dikkat çeken isimlerinden biri de Hazal yani Meltem Akçöl...

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Star TV'nin yeni gençlik dizisi Duy Beni yayınlandığı her bölümü ile konuşulmaya devam ediyor. Yaz aylarında kanalın yüzünü güldüren Duy Beni konusu kadar oyuncu kadrosu ile de sosyal medyanın dilinde. Özellikle dizide zengin bir aileden gelen Hazal rolü ile yıldızı parlayan genç yetenek Meltem Akçöl... Yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren güzel oyuncu çoktan dizideki diğer oyunculara fark etti bile.

Zorbalık sahneleri ile sık sık seyircinin tepkisini çekse de Duy Beni yayınlandığı her hafta zirvede olmayı başardı ve kanalın yüzünü reyting listelerinde güldürmeyi başardı. Birçok yeni yüzü ekranla tanıştıran dizi genç yetenekleri de seyirci ile buluşturdu. Bunlardan biri de dizi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Meltem Akçöl oldu. Akçöl, dizide Ekim'in iyi arkadaşı Hazal karalterine. hayat veriyor.

Kanat'ın ve Ekim'in en iyi arkadaşı olan ve zorba arkadaşlarının karşısında duran Hazal karakteri ile ilk bölümden sevilen genç oyuncu duru güzelliği ile de dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede dizi sayesinde ünlenen ve yıldızı parlayan Meltem Akçöl henüz 23 yaşında.

İnstagram hesabında sık sık paylaşım yapan başarılı oyuncuyu şu anda 1.1M kişi tarafından takip ediliyor. Sık sık setten ve günlük hayatından farklı pozlarını paylaşan Akçöl'ün her paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağıyor. İşte Meltem Akçöl'ün paylaşımları...

Duy Beni'deki Hazal nasıl biri, sakladığı sırrı ne?

Dizideki Hazal karakteri, zengin bir ailede doğmuştur fakat şımarık bir kız değildir. Okulda iki yüzlü ve kötü insanların olduğunu bilen Hazal Kanat ile iyi anlaşmaktadır. Çünkü Hazal, Kanat’ın herkese göstermediği kalpli, merhametli ve vicdanlı biri olduğunun farkındadır.

Meltem Akçöl kimdir, hangi dizilerde rol aldı

Hazal Meltem Akçöl, 1 Ocak 1999 İstanbul doğumludur. Instagram’da çektiği videolarda kısa sürede fenomen olan Akçöl geniş kitlelere hitap etmeye başlamıştır.

Meltem Akçöl’ün en büyük hobilerinden birisi fotoğraf çekmektir. Moda konusunda da ilgisini güzel giyimiyle gösteren Akçöl, yaptığı kombinler ve seçimler ile sosyal medyada insanlara ilham ve fikir veren isimlerdendir.

Hazal Meltem Akçöl, yalnızca bir sosyal medya fenomeni olmayıp aynı zamanda oyunculuk dersleri de almıştır. İlk oyunculuk tecrübesini ise Kanal D dizisi olan “Kırık Hayatlar”da Deniz Yılmaz karakteriyle başrol olarak yaşamıştır. Akçöl, daha sonra Star Tv’de “Duy Beni” gençlik dizisinde Hazal karakteriyle oyunculuk hayatına devam etmektedir.