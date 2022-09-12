Zeka türünüzü biliyor musunuz? İşte hayatınızın her alanında yardımcı olacak, zeka türlerinden hangisine sahip olduğunuzu anlamanızın en basit yolları

İş seçiminden, becerilere ve ilgi alanlarına kadar her konuda önemli olan 8 farklı zeka türünden hangisine sahip olduğunuzu biliyor musunuz? İşte zeka türlerinin sahip olduğu özellikler…

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Zeka kelimesi genellikle IQ kavramı ile bağdaştırılsana birbirleriyle alakalı olan kavramlar değildir. Araştırılmalara göre bireylerde bilinen 8 farklı zeka tür vardır. Bu zeka türleri; sözel, mantıksal, görsel, bedensel, müziksel, kişisel, sosyal, natüralist olarak bilinmektedir. Kişinin okul başarısını, seçtiği mesleğe göre iş hayatını, öğrenme stilini etkileyen zeka türleri herkes tarafından bilinmesi ve seçilen alanların zeka türüne göre seçilmesi gerekir. Zeka türünün bilinmemesi durumunda çocukluktan itibaren anlaşılmama ve başarısız bulunma gibi durumlara yol açabilir. Birçok çocuğun ilkokul döneminde zeka türüne bağlı olan öğrenme durumu doğru yollarla sağlanmadığı için başarısızlığına neden olur. İşte herkes tarafından bilinmesi gereken zeka türleri…

-Sözel (dilsel) zeka

Ezber yeteneğinin kuvvetli olmasıyla genelde farkına varılan söze zekaya sahip kişilerin cümlelerle araları iyidir. Sözel zekaya sahip kişiler: Yazılı ve sözlü bilgileri kolay hatırlama, kelime oyunlarını sevme, kelimeleri düzgün kullanma, mizahsal yapı, yaşıtlarına göre yazısının iyi olması.

-Matematiksel (sayısal) zeka



Akıl yürütme ve pratik fikirler üretme konusunda başarılıdırlar. Mantıksal düşünme, sayılarla arası iyi olan mantıksal matematiksel zekaya sahip olan kişiler sayılar ve stratejik oyunlara ilgi duyar, bilimsel deneylerden keyif alırlar. Matematik dersinde başarılıdır ve dersi sever.

-Görsel (Uzamsal) Zeka

Görsel zekaya sahip olan bireyler yol tarifi, resim, işaret, video, renk gibi unsurları uzun süre unutmaz. Resim, grafik ve çizgileri yorumlamada ve analiz yapmada beceriye sahiptirler. Görsel sanatlar dersinden zevk alır ve mimari konularda beceriklidir.

-Bedensel (Kinestetik) zeka

Kinestetik zeka ve diğer adıyla bedensel zeka genellikle kişinin spora yatkınlığı ile ortaya çıkar. el, göz, ayak koordinasyonu güçlü olan bireyler kinestetik zekaya sahip olabilirler. Dans ve sporda yetenek, fiille hatırlama, hareketli olmaktan keyif duyma gibi özelliklere sahip olabilirler.

-Müziksel (Ritmik) zeka

Sesler ve ritimler üzerine dayalı olan bu bu zeka türüne sahip bireyler hayatlarını genellikle düzenli bir şekilde yaşarlar. Müzik kompozisyonuna ve ensturman çalmaya meraklıdırlar. Müzik tonlarını kolay bir biçimde tanırlar, melodilerden şarkıları kolayca hatırlarlar.

-Kişisel zeka

Kendi duygu ve düşünce dünyasına hakim olma konusunda becerileri olan kişiler kişisel zekaya sahip kişilerdir. Kendilerini ifade etme konusunda oldukça iyi olan bu kişiler kendilerini iyi tanırlar. İyi ve kötü yönlerini ayırt edebilir, teori ve fikirleri analiz edebilirler. Öz farkındalığa sahip kişiler araştırma konusunda becerilere sahiptir.

-Sosyal zeka

Güçlü empati yeteneğine sahip olan, diğer insanları anlama ve onlarla iletişim konusunda zorlanmama gibi özelliklere sahiptirler. Sözlü olarak iyi iletişim kurabilme, sözsüz iletişimde de yetenekli olma, olaylara farklı açıdan bakabilme, insanlar arası sorun çözme gibi becerilere sahiptir.

-Naturalist Zeka

Doğa ile uyumu ile bilinen zeka türü çevreyi keşfetme, diğer canlılar hakkında bilgi edinme özellikleri vardır. En ufak bir değişikliği bile fark edebilme yeteneğine sahip bu bireyler botanik, biyoloji gibi konulara meraklıdır. Bahçe ile uğraşma, kamp yapma ve yeni şeyler keşfetme istekleri vardır.