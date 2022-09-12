Sakın içmeyin! Gece başınızın ucuna koyduğunuz su sizi zehirliyor

Siz de gece su içmek için mutfağa gitmeye üşenenlerden ve bu nedenle baş ucunuza bir bardak su koyanlardan mısınız? Neredeyse hepimizin yatmadan önce rutin bir şekilde yaptığı bu olay aslında bizi gizlice zehirliyor ve hasta ediyor. Bakın gece yatağınızın yanına koyduğunuz suda aslında neler oluyor.

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Gece uyumak için yatağımıza gitmeden önce bir çoğumuz mutfağa uğrar ve bir bardak su ile odamıza döneriz. Gece susarsak diye baş ucumuza koyduğumuz bir bardak su aslında tehlike saçıyor, farkına varmadan sinsice zehirliyor.

Gece susadığımızda mutfağa gitmemek ve uykumuzun kaçırmamak için genellikle bir çoğumuz bir bardak suyu yatağımızın kenarına koyarız. Bu genellikle hemen hemen hepimizin yaptığı bir davranıştır. Ancak bu alışkanlık sağlık açısından hiç de iyi bir fikir değil.

Aslında bu “başucu suyu” denilen suyu gün içinde içtiğinizde tadının farklı olduğunu hemen anlarsınız. Ancak gece uyku haliyle tadındaki değişiklikleri bir çoğumuz anlamıyoruz ve bir dikişte suyu bitiriyoruz.

Ağzı açık bırakılan suyu içmeyin

Ağzı açık bir şekilde bekleyen su hava ile direkt temasta bulunur ortamda yoğun olarak bulunan karbondioksitin emilmesini sağlar. Bu emilim sonunda su kimyasal bir tepkimeye girerek karbonik asit oluşturur.

Gece yarısı kalkıp içilen tadı bozulan bu sıvıdır ve insan sağlığı için çok tehlikelidir. Başucunuza koyduğunuz suyunuzu ağzı açık şekilde bırakmak bu yüzden çok zararlıdır. Kimyasal maddelerin ve tozların vücuda girmesinin engellenmesi için gece suyunun cam ve ağzı kapalı şişelerde saklanması önerilir.

Suyun katiteli olduğu ve PH değeri nasıl anlaşılır?

Suyun kalitesini belirleyen etmen suyun sertliğidir. Sert sular sağlıklıdır fakat içilmesi zordur. Sabun zor köpüren sularda sert sudur. Suyun vücut için değerini belirleyen bir başka ise ph değeridir. Suyun ph değeri kaç olmalı ki o suyu şüphesiz içilebiliriz diyebilelim diyorsanız bir önceki başlıkta anlatıldığı gibi 7,2 ve 8,5 ph değeri aralığındaki su için sağlıklı ve içilebilir su demeniz mümkün. 7 ph değerine sahip sular nötr ve saf su özelliği taşırken 7,2 üzerine geldiğinde içme suyu ph kaç olmalı? Sorunun cevabını net olarak alabilirsiniz.