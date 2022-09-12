Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya geliyor! Enfes dereotlu poğaça tarifini aklınıza kazıyacaksınız

Sıcacık ve ağızda dağılan kıvamıyla yiyenin bir daha yemek isteyeceği dereotlu poğaça tarifini sizler için hazırladık. Mahalleli poğaçanın kokusunu duyup kapınız dayandığında hiç şaşırmayın. Bu poğaça tarifini sır gibi saklayacaksınız. Kahvaltı sofralarınıza lezzet katacak dereotlu poğaça tarifi...

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Dereotlu poğaça tarifi

Pastanelerin, fırınların önünden geçerken aldığınız o muhteşem yeni pişmiş poğaça, ağma kokusunun aynısını komşularınız sizin evin önünden geçerken alacak. Bu enfes dereotlu poğaça tarifi sayesinde evinize kahvaltıya gelenler sıraya girecek. Eşiniz ve çocuklarınız her kahvaltıda bu poğaçadan yapmanızı isteyecek, uyuyan ev halkını taze pişmiş kokusuyla uykusundan uyandıracak. Ağızda dağılan dokusu ve harika lezzetiyle tadını damaklarda bırakacak olan bu poğaça tarifini, tarif defterinize eklemeyi ihmal etmeyin. İşte vazgeçilmeziniz haline gelecek dereotlu poğaça tarifi...

Dereotlu poğaça için malzemeler:

- 125 gr margarin ya da tereyağı (oda sıcaklığında)

- 2 adet yumurta (birisinin sarısı üzerine sürülecek)

- Yarım çay bardağı yoğurt

- 2 yemek kaşığı sirke

- 1 çay bardağı sıvı yağ (125 ml)

- 1 paket kabartma tozu

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 tatlı kaşığı tuz

- Yarım demet dereotu

- 3,5 – 4 su bardağı un

İçi için:

150 gr beyaz peynir

Üzeri için:

- Yumurta sarısı

- 1 yemek kaşığı sıvı yağ

- Çörek otu

Dereotlu poğaça yapılışı:

- Pastane usulü dereotlu peynirli poğaçanın hamurunu hazırlamak için uygun bir yoğurma kabının içine tereyağı, yumurta, yoğurt, sirke, sıvı yağ, kabartma tozu, şeker, tuz ve unun bir kısmını alarak hamuru bütün malzemeler karışana kadar iyice yoğurun.

- Daha sonra yavaş yavaş unu ilave edin. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettiğiniz zaman hamur olmuş demektir.

- Son olarak hazırladığınız hamurun içine ince kıyılmış dereotunu ekleyin ve hamuru son kez toparlayın.

- İç harcı için beyaz peyniri çatalla ezin.

- Daha sonra hamurdan bir parça koparın ve elinizde yuvarlayın.

- Ardından, elinizde yuvarladığınız hamuru tezgaha alarak daire şeklinde açın ve orta kısmına iç harcından yerleştirerek hamurun uç kısımlarını katlayın. Yuvarlak şekil yapmak isterseniz de peyniri hamurun içine yerleştirdikten sonra elinizle bohça gibi kapatın ve ters çevirin. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemleri tekrarlayın. (Bu ölçülerle 24 adet poğaça elde ediliyor)

- Şekillendirdiğiniz poğaçaları pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine düzgün bir şekilde dizin.

- Ayırdığınız yumurta sarısına sıvı yağ ekleyerek karıştırdıktan sonra fırça yardımı ile poğaçaların üzerine sürün.

- Son olarak isteğe bağlı susam ve çörek otu serpin. Daha sonra önceden ısıtmış olduğunuz ve 170°C 'ye ayarladığını alt üst fansız fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

- Poğaçalar piştikten sonra fırından alın ve servis edin.

Afiyet olsun...