BİM'den müşterilerine kirli tuzak! Tarihi geçmiş sütleri indirimli satıyor müşteri yakaladı

BİM zincir marketleriyle ilgili yeni bir skandal daha patlak verdi. Sosyal medyada bir kişi yayınladığı videoda BİM marketlerde yapılan hileyi ortaya koydu. Videoda, market raflarındaki 'büyük indirim yapılmış' sütlerin son kullanma tarihinin silinmiş olduğu görüldü.

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BİM marketlerinin, son kullanma tarihi geçmiş sütler üzerinden büyük indirim yaparak müşterilerini hem kandırdığı hem de onların sağlığıyla oynadığı ortaya çıktı. BİM marketlerden alışveriş yapan bir kişi, rafta gördüğü tuzağı sosyal medya hesabından paylaşınca skandal patlak verdi.

‘Sade Vatandaş Mehmet Koyuncu’ isimli Twitter hesabından paylaşılan videoda market raflarında yer alan belli bir markaya ait sütlerin son tüketim tarihlerinin silindiğini görüldü. Son kullanma tarihi geçmemiş olan ürünlerin ise tarihlerinin ise üzerinde aynen durması dikkat çekti.

Raftaki sütlerin ise yüzde 50'ye yakın indirimle satıldığı görüldü. Böylece BİM, 'indirim' maskesi altında hem müşterilerini kandırırken hem de sağlıklarını tehlikeye atmaktan çekinmediğini bir kez daha göstermiş oldu. BİM müşterileri tepki gösterdi.