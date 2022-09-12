İsveç'te, Türk kökenli siyasetçi Muharrem Demirok milletvekili seçildi

İSVEÇ'te düzenlenen genel ve yerel seçimde Türkiye kökenli Muharrem Demirok, Merkez Partisinden (C) milletvekili oldu.

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İsveç'te dün yapılan genel ve yerel seçimlerin ardından sandıklarda sayımlar devam ederken Merkez Partisi tarafından birinci sıradan aday gösterilen Demirok'un milletvekili olarak meclise girmesi kesinleşti.

Demirok, AA muhabirine, uzun yıllardır siyasetin içinde bulunduğunu ve mecliste 4 yıl görev almak için milletvekili seçilmekten de mutlu olduğunu söyledi.

Elinden geldiğince hayat pahalılığını önlemeye ve enerji ücretlerinin artışına çare bulmaya çalışacağını dile getiren Demirok, "Linköping kentinde 12 yıl boyunca Çevre ve Enerjiden Sorumlu Belediye Başkanlığı yaptım. Buradan edindiğim tecrübeyi inşallah meclise de taşıyıp, birçok soruna çare bulmaya çalışacağım." ifadesini kullandı.

Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e gelen bir işçi ailesinin bu ülkede doğan çocuğu olduğunu aktaran Demirok, İsveç'te yaşayan 50 bin Kululu hemşehrisine de manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Muharrem Demirok'un babası Hamza Demirok da oğlunun milletvekili seçilmesinden çok mutlu olduğunu ve oğluna iyi eğitim alması için verdiği desteğin faydalarını gördüğünü belirterek, gurbetçi ailelerin, çocuklarına iyi eğitim aldırmasını tavsiye etti.