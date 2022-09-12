Bu protokol kriz çıkartır! Kraliçe Elizabeth'in cenazesine liderler otobüsle götürülecek

İNGİLTERE Kraliçesi 2. Elizabeth için gelecek hafta düzenlenecek cenaze törenine katılacak dünya liderlerinden özel uçak ve resmi araç kullanmamalarının istendiği ortaya çıktı. Resmi belgelere göre liderler, cenazenin düzenleneceği Westminster Abbey’ye hep beraber otobüsle götürülecek.

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96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesine katılacak dünya liderlerinden, ticari uçakla Londra'ya gelmelerinin istendiği ortaya çıktı.

Politico sitesinin haberine göre İngiltere hükümeti, Kraliçe için 19 Eylül'de düzenlenecek devlet törenine katılacak liderlerden özel uçak kullanmamalarını isteyerek, Londra'da helikopter kullanmalarının da yasak olacağını bildirdi. Ayrıca liderlerin ülkelerine ait resmi araçları kullanamayacağı ve cenazenin düzenleneceği Westminster Abbey'ye hep beraber otobüsle götürüleceği belirtildi.

"Çok kapsamlı güvenlik önlemleri alınacak"

Resmi belgelerde bu adımın güvenlik amaçlı olduğu kaydedilerek “Londra genelinde ve törenlerin düzenleneceği alanlarda çok kapsamlı güvenlik önlemleri alınacak” denildi. Ayrıca ikili görüşme taleplerinin de reddedileceği bildirildi.

Heathrow Havalimanı'nda özel jetler için cenazeye özel bir düzenleme olmayacağı kaydedilen resmi açıklamada, özel uçakla seyahat etmekte ısrar eden liderlere başka bir havalimanını tercih etmeleri önerildi.

"Biden'ı otobüste hayal edebiliyor musunuz?'

Londra'da görev yapan bir yabancı büyükelçi, WhatsApp mesajında “ABD Başkanı Joe Biden'ı otobüste hayal edebiliyor musunuz?” diye duruma tepki gösterdi.

Politico, resmi belgelere göre Kraliçe'nin cenazesine yer sınırı nedeniyle her ülkeden sadece devlet başkanı ve eşinin davet edileceğini de aktardı. Yabancı elçiliklere gönderilen mesajda, ülke lideri ya da temsilcisi dışında konuk alınamayacağı bildirildi.

Habere göre Kral 3. Charles, cenazeye katılacak ülke liderleri için Buckingham Sarayı'nda bir etkinlik düzenleyecek.