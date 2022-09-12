'Sürtünmeye başladı' deyip anlattı! İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı
İBB iştirakindeki skandal taciz ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Yargıya taşınan olayda sanığın cezası belli olurken güvenlik görevlisi kadın, uğradığı tacizi mahkeme heyetine anlattı.
Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin danışmanlık hizmeti verdiği Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde görevli Muhammed S., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulunmuş; yaşananları öğrenen site müdürü ve Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri ise tacize "şaka" yakıştırması yaparak olayı kapatmaya çalışmıştı. Duruma tepki gösteren mağdur kadın ve amirin de işine son verilmişti.
Sabah'ın haberine göre, işinden olan taciz mağduru N.B.'nin şikayeti üzerine Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Şüpheli Muhammed S. hakkında hazırlanan iddianamede olay günü şüphelinin müştekinin rızası dışında müştekinin vücuduna dokunup saçlarını koklamaya çalıştığına yer verildi.
5 yıla kadar hapsi istendi
Şüphelinin davranışlarının cinsel amaçlı olduğunun kabul edildiği iddianamede "Suçtan kurtulmaya yönelik" savunma yaptığı saptanan Muhammed S. için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
"Ne yapıyorsun" sorusuna akılalmaz cevap
Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında müşteki N.B. "Güvenlik kulübesindeydim, Muhammed yanıma oturdu. Bacağıma dokunup eliyle sürtünmeye başladı. Masaj bahanesiyle elleriyle sırtıma ve omuzlarıma dokundu. "Ne yapıyorsun" dediğimde "masaj yapıyorum" dedi.