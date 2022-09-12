'Sürtünmeye başladı' deyip anlattı! İBB'de taciz skandalında yeni detaylar ortaya çıktı

Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin danışmanlık hizmeti verdiği Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde görevli Muhammed S., iki güvenlik görevlisi kadına cinsel saldırıda bulunmuş; yaşananları öğrenen site müdürü ve Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkilileri ise tacize "şaka" yakıştırması yaparak olayı kapatmaya çalışmıştı. Duruma tepki gösteren mağdur kadın ve amirin de işine son verilmişti.