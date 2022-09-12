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CHP'li başkandan aile şirketine bir kıyak daha! Bin kişilik organizasyona 5 bin kişilik yemek

CHP'li başkandan aile şirketine bir kıyak daha! Bin kişilik organizasyona 5 bin kişilik yemek

Rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan ve 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan CHP’li Semih Şahin’in ardından Başkan Vekili seçilen CHP’li Melek Mızrak Subaşı'nın skandalları bitmek bilmiyor. Eşinin Belediyeden ihaleler aldığı ortaya çıkınca meclis toplantısında "Bu ihaleyi etik bulmadığım için iptal ettirdim" diyen Bilecik Belediye Başkan vekili Subaşı'nın Bilecik’in Kurtuluş günü kutlamalarında dağıtılan 5 bin kişilik yemeği yine aile şirketine yaptırdığı ortaya çıktı.

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Belediyedeki rüşvet soruşturmaları kapsamında Meclis tarafından Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı, bu kez de eşine ait şirkete rant sağlamakla gündeme geldi.

Eşinin Belediyeden ihaleler aldığı ortaya çıkınca meclis toplantısında bir konuşma yapan CHP'li Subaşı, "Bu ihaleyi etik bulmadığım için iptal ettirdim" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ancak Subaşı'nın, Belediyenin organizasyonlarını verdiği firmalara, yemek işlerini eşinin şirketine yaptırması koşuluyla verdiği ortaya çıktı.

Bilecik'in kurtuluş kutlamalarında 5 bin kişilik yemek

Bilecik'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla kentte düzenlenecek olan etkinliklerin bir kısmını bir organizasyon şirketine veren CHP'li Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şirkete, yemek işlerini Subaşı Yemek Sanayiye vermesi şartını koştu.

Şeyh Edebali meydanında geçtiğimiz gün düzenlenen kurtuluş etkinliklerinde halka ikram edilmesi için 5 Bin kişilik pilav Subaşı yemek sanayiye yaptırıldı.

Kalabalığın arkasında park eden aile şirketine ait araçlar dikkatlerden kaçmadı. Melek Mızrak Subaşı, doğrudan olmasa da dolaylı olarak aile şirketine rant sağlamayı sürdürdü.

5 bin kişilik yaptırıldı bin kişi katıldı

Diğer yandan yapılan kurtuluş günü organizasyonunda vatandaşlara ikram edilmek üzere toplamda 5 bin kişilik pilav yaptırıldı ancak etkinliklere katılan vatandaş sayısı bini geçmedi.

Ücret belediyeye yansıtılacak

Yaklaşık 4 Bin kişilik yemeğin ücretinin de organizasyon şirketi tarafından Bilecik Belediyesine yansıtılacağı öğrenildi.

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